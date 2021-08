– De har et problem

Klima, skatt og helse var tema da de ni partilederne møttes til TV 2s debatt.

Klima har vært blant valgkampens mest omdiskuterte temaer, og det var ikke unntak for trenden under tirsdagens partilederdebatt.

Et av kveldens spørsmål er hvordan folk vil merke at Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030. Det er om ni år.

– Alle må regne med å bidra til kutt fremover, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det vil imidlertid koste, er statsministeren ærlig på. Blant annet vil bensinprisene stige. Imidlertid mener hun at det skal bli mer lønnsom å velge miljøvennlige alternativer.

– Bensinprisen kan øke til over 25 kroner, sier Solberg.

– Vil ikke piske og plage folk

Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, sier det kun sørger for at den norske befolkningen må betale mer.

– Jeg tror ikke folket tror på at de får tilbake for det, sier Listhaug.

– Listhaug, du sier at det ikke skal koste personer og bedrifter. Hvordan skal du kutte 25 millioner tonn CO2 på ni år?

– Vi ønsker ikke å piske og plage folk. De (de andre partiene red.anm.) har et problem, de opptrer som om Norge skal redde hele verden, og at Norge er i en egen atmosfære, sier Listhaug.

Hun mener blant annet at Norge må plante mer skog og telle opptak i CO2 i skog, slik andre land gjør.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener at man kommer til merke klimakutt først og fremst i arbeidslivet.

– Vi har et unikt utgangspunkt å kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi har en energisektor, tusenvis av mennesker, som kan dette faget, sier han.

– Vil du garantere at du ikke vil slutte å lete etter olje?

– Vårt mål er å gå over til vann, sol og vind. Vi er en del av det skiftet, vi kan få til det. Å stoppe denne næringen, å sette kroken på døra, fører til at fagfolkene går bort, fortsetter Ap-lederen.

Opphetet under skattedebatt: – Det du sier er feil!

Sluttdato for Frp-politikk

SV-leder Audun Lysbakken mener at ingen andre partier har lagt fram en konkret plan for hvordan de skal kutte klimagassene.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier på sin side at de har lagt fram en konkret plan, og at de har satt «ambisiøse mål».

Det fikk Støre til å fyre tilbake følgende:

– Se deg selv i speilet, Kjell Ingolf.

Støre viser til at KrF har sittet i regjering med Frp.

Konfronterte Listhaug med avisutklipp

Ap-lederen sier at han har lovet sine barn og barnebarn at partiet vil klare å kutte klimagassutslippene som er bestemt at skal kuttes.

Debattleder Arill Riise spør SV-lederen om hva han mener om en sluttdato for oljeletingen.

– Det er åpenbart når jeg hører på dette at det er en ting vi trenger en sluttdato for, og det er Fremskrittspartiets innflytelse over norsk klimapolitikk, og det kommer 13. september, fyrer Lysbakken tilbake.

– Slutt på privatfly til hytta

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at klimakutt vil merkes, særlig dem som har mest.

– Det kommer til å svi veldig for dem som forurenser mest, de rikeste blant oss. Det skal bli slutt på miljøfiendtlig luksusforbruk, og det skal bli slutt på privatfly til hytta, sier Moxnes.

Venstre-leder Guri Melby mener at Moxnes begrep «rettferdig klimapolitikk» er «svakere klimapolitikk».

– En drøy påstand du kommer med der

– Når du skal gi unntak for folk, betyr det mindre kutt i utslipp, sier hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at det er viktig at man er bevisst på hvilke personer klimakuttene vil ramme. Han sier at det er mange familier som vil merke at en tank koster 300 kroner mer.

MDG-leder Une Bastholm sier det er fire ting som må gjøres for å kutte utslippene: Vi må slutte å lete etter olje, gjøre det dyrere å forurense med bil og fly, rense utslippene fra industrien og spise mindre kjøtt.

– Sånn er det bare, sier Bastholm.