Barmen på vei til ny klubb – nær enighet med Brann om sluttavtale

Etter det TV 2 kjenner til, er nå Kristoffer Barmen (28) så godt som enig med Brann om en sluttavtale.

Barmen ankom Ålesund tirsdag kveld. Foto: Kristian Hansen

Det gjør at spilleren står fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver. Barmen ankom Ålesund tirsdag kveld og skal være på vei til å bli gjenforent med gamletrener Lars Arne Nilsen i Obosligaklubben Aalesund.

– Jeg har ikke noe avtale som er klar, verken med Aalesund eller Brann, men jeg kommer her fordi jeg håper ting vil ordne seg i kveld. Så får vi se. Jeg gjør i hvert fall mitt for at dette skal gå gjennom. Så får vi satse på at andre gjør sitt, sier Barmen til TV 2 like etter ankomst i Ålesund og før han tok drosje til Color Line Stadion der det nå jobbes for å få til en overgang.

Det var stor aktivitet i Aalesunds lokaler tirsdag kveld. Foto: Kristian Hansen

28-åringen forteller om en kaotisk tid siden det skjebnesvangre nachspielet.

– Det siste døgnet har vært kaos. De siste tre ukene har vært fullstendig kaos. Det har rett og slett vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som Brann-gutt oppi alt dette. Jeg føler jeg har kommet ut sterkere på den andre siden, så jeg får håpe dette løser seg, sier Barmen.

– Det har vært fryktelig tungt, men nå ser jeg lys i tunnelen. Vi får håpe det løser seg i kveld. Hvis det ikke løser seg i kveld, blir det en ny runde med kaos hjemme i Bergen. Jeg krysser virkelig fingrene for at det ordner seg, sier Barmen, som er full av lovord om gamletreneren.

– Det er en mann her som jeg er veldig glad i, selv om vi har hatt våre fighter opp gjennom årene. Han er en fantastisk person som har gjort det han kan for at jeg kan komme opp hit. Det er en mann det er vanskelig å takke nei til, sier Barmen.

Verken Lars Arne Nilsen eller sportslig leder i AaFK Bjørn Erik Melland har besvart TV 2s henvendelser.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen håper og tror at dette kan være bra for både Brann og Barmen.

– Nå kommer Barmen til en klubb han kan være med å kjempe om et opprykk i, og han kommer til en trener han kjenner. Nå kan han bruke all sin energi på å gjenreise seg selv som person og fotballspiller, sier Mathisen.

Sparket av Brann

Barmen fikk sparken av Brann etter nachspielskandalen på Brann Stadion, men konflikten mellom dem har tilspisset seg de siste dagene. I går ble det kjent at partene ikke ble enige under forhandlinger, og spillerens advokat Erik Monsen antydet at Barmen kom til å måtte stille på Brann-trening i løpet av uken.

Dette slipper de nå.

1. august 2011 skrev Kristoffer Barmen under sin første profesjonelle kontrakt med Brann. Da han mottok oppsigelsen tidligere i denne måneden, hadde Barmen vært i klubben - som profesjonell fotballspiller - i over ti år.

Ifølge arbeidsmiljøloven gjelder da minst tre måneders oppsigelse.

Med andre ord måtte Brann forholde seg til Kristoffer Barmen som ansatt ut sesongen 2021 - dersom de ikke ble enige om annet i løpet av dagen.

Etter nachspielet er to av deltakerne under etterforskning av politiet. Én er siktet for voldtekt, mens en annen etterforskes for en bite-episode.