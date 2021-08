Trenerlegenden Sune Bergman er død

Tirsdag kveld kom nyheten om at Sune Bergman er død, 68 år gammel.

Svenske Bergman trente Frisk Asker i to perioder på til sammen ni år.

Bergman har tidligere også vært trener i svenske klubber som HV71 og Leksands IF. I HV71 fikk han navnet «Kung Sune» etter å ha ledet klubben til sitt første SM-gull noensinne i 1994/95-sesongen.

Det var Sundsvalls Tidning som først meldte om dødsfallet.

I fjor skulle han tatt over Comet Halden, men sykdom gjorde at han måtte bryte kontrakten. Bergmans siste trenerjobb ble i Vita Hästen i 2019.

– Han ble syk for to år siden, og det gjorde at han sluttet som trener. Han ble litt bedre og takket ja til en ny jobb i Norge, men han fikk et tilbakeslag i fjor. Da sa han til meg at det verste var å ringe klubben og si at han ikke kunne jobbe i Comet. Det oppsummerer ham veldig bra. Hockey betydde så mye for ham. Det var fint at han fikk jobbe så lenge, sier sønnen Nicklas Dyrén til Expressen.