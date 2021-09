Åpner unikt bygg til syv milliarder: – Helt i toppen internasjonalt

1. september markerer den offisielle åpningen av det nye veterinærbygget på Ås. Her ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet samles universitetsmiljøet, Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i et kjempebygg på over 63 000 kvadratmeter.

2500 rom

Arkitekt Rolf Erik Wahlstrøm har brukt 11 år på prosjektet. I dag tar han med TV 2 på en omvisning rundt på kjempebygget.

– Dette er det eneste av sitt slag i verden. Her har vi over 2500 rom. Det har kostet, men nå har vi et bygg som gjør at vi kan utvikle et miljø rundt dyreforskning og dyrehelse som er helt i toppen internasjonalt.

Strenge smittekrav

Her finner man blant annet svømmebasseng for hunder, tredemøller spesiallaget for hester, og avanserte operasjonsstuer. Wahlstrøm forteller at det mest utfordrende har vært de spesielle sikkerhetskravene knyttet til dyresykdommer.

Hestekiurg Chatrine Fjordbak opererer benet til en tre år gammel travhest. Foto: Aurora Hovland /tv2

– Her må vi ta høyde for rabies, skrapesjuke og kugalskap. Det betyr at hele bygget har sikkerhetssoner på lik linje med smittevernsavdelinger på sykehus. I tillegg må alt avfall renses slik at ingen ting slipper ut av bygget. Det er veldig kompleks.

Flyttet ut av Oslo

Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo er et kjent landemerke i hovedstaden. Det aktverdige bygget har ligget der i over 100 år. Men nå må studentene til Ås for å lære seg veterinærfaget. Det er student Anna Aastveit-Røinaas glad for.

Veterinærstudent Anna Aastveit-Røinaas undersøker ei ku. Foto: Aurora Hovland /tv2

– Det er kjempefint her. Topp moderne fasiliteter. Og så er det ekstra kjekt å bli en del av landbruksmiljøet her ute sier veterinærstudenten.

I dag er hun med på å undersøke en ku som har problemer med huden. Hun mener dette er et eksempel på en av de mange tingene som er lettere å gjennomføre i den nye moderne fjøsrommet i bygget.

– Savner du den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen?

– Vel, jeg tenker at vi er heldige. For vi fikk begynne studiet vårt i det gamle miljøet og avslutter det her på Ås.