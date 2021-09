Fullstendig smittekaos på skolene: – Ikke så veldig lett å være forelder nå

– Det er ikke så veldig lett å være forelder i disse tider, sier Irja Alida Oppedal.

Hun er mamma til tre små barn som alle hadde gledet seg til en helgetur til dyreparken i Kristiansand denne uken.

Det ble avlyst da den syv år gamle sønnen hennes ble satt i karantene etter at en klassekamerat testet positivt for korona.

Etter skolestart har smittetallene nådd nye rekorder, og Oppedal er ikke den eneste forelderen som er bekymret for hvordan denne høsten blir for småbarnsfamilier.

– Foreldre holder barna hjemme

I sommer ble det bestemt at skolene skulle starte på grønt nivå, etter et langt år med unntakstilstand og hjemmeskole.

Det har derimot blitt svært vanskelig å gjennomføre når smitten nå blusser opp blant barn og ungdom i skolealder.

Utdanningsforbundet kaller situasjonen kaotisk.

– Det er dårlig testkapasitet, mye smitte og uklart for lærere og skoleledere hvordan de skal håndtere det, sier leder for utdanningsforbundet, Steffen Handal.

KAOTISK: Steffen Handal i Utdanningsforbundet fortviler over smittesituasjonen på skolene nå. Foto: Aage Aune / TV 2

Handal forteller at flere nå er bekymret for å holde barna på skolen mens viruset sprer seg.

– Vi har fått meldinger fra engstelige foreldre som sier de vil holde barna hjemme. Vi får også stadig flere meldinger fra elever som er frustrert for at testingen går så sakte, sier han.

– Slipper de pandemien løs?

Irja Alida Oppedal er svært fortvilet over karantenesituasjonen, som hun og familien på fem nå befinner seg i. Den nåværende ordningen gjør at de risikerer jevnlige karantener og må ty til hjemmeskole og hjemmekontor.

– Det har vært sorg, skuffelse og tårer på alle sammen da vi måtte avlyse turen til Kristiansand. Men nå blir det jo å prøve å få alt til å gå opp i hverdagen videre, sier hun.

– Og det blir ikke lett. Vi kommer ikke til å kunne være til stede på jobb resten av høsten, hvis skolene fortsetter på grønt nivå.

KARANTENE: Irja Alida Oppedal og familien prøver nå å få hverdagen til å gå opp sammen med hjemmeskole og hjemmekontor. Foto: Pål Schaathun

Oppedal savner et tydeligere svar fra regjeringen på hva som er planen når smitten nå blusser opp.

– Jeg tror at regjeringen først og fremst må ta et valg. Om de skal fortsette å kjøre karantene og testing, eller hva de planlegger for. Akkurat nå mistenker jeg at valgkampen spiller inn på hvordan dette håndteres, sier hun.

Oppedal stiller spørsmål om strategien er å slippe pandemien løs.

– De sier at det er grønt nivå og at alt er trygt, men det oppleves ikke sånn nå.

Mener strategien må endres

Også Utdanningsforbundet mener at myndighetene bør revurdere sin teststrategi, og heller gå tilbake til karanteneregler for å skjerme elever for sykdom.

– Vi vil gjerne gå i samarbeid med de for å finne de beste løsningene, sier Handal som skal møte statsråden for kunnskap og oppvekst senere denne uken.