Ødegaard om utblåsningen: – Alt var feil

Martin Ødegaard tok et oppgjør etter Real Madrid-exiten. Nå er han glad for å få den stabiliteten han har søkt lenge.

Etter å ha meldt overgang fra Real Madrid til Arsenal, tok Martin Ødegaard et oppgjør på Instagram. Landslagskapteinen langet ut mot det han mente var usannheter i pressen.

– Alt som jeg registrerte ble sagt i det siste, var feil. Utover det har jeg ikke noe behov for å kommentere, men måten særlig spansk media ville fremstille det på, synes jeg er synd, sier han på tirsdagens pressekonferanse med Norge.

Ødegaard, som stoppet opp på elleve kamper i Real Madrid, ble beskyldt av spansk presse for ikke å være villig til å ta opp kampen om en plass på laget.

I løpet av tiden i Real Madrid var han på utlån til Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal.

– For meg er det synd at pressen melder ting som ikke stemmer, for mange tror på det. Jeg har mine grunner, jeg vet hva sannheten er og hva som skjedde. Derfor tror jeg at dette er til det beste, skrev drammenseren.

Nå er Ødegaard glad for å være på plass i Arsenal.

– Jeg har sagt lenge at jeg har lyst på stabilitet og slå meg til ro. Jeg har gjentatte ganger prøvd å få til det uten å lykkes. Nå føler jeg at jeg endelig har mulighet til å stabilisere meg et sted. Jeg er i en meget stor klubb med mange spennende, unge spillere og en fantastisk trener, så jeg føler det er ganske perfekt, sier Ødegaard.

Ødegaard og resten av Arsenal-stjernen følges denne sesongen av TV-kameraer. Det skal ende med en Amazon-serie. Det kunne han vært foruten.

– Jeg vil ikke si det er min favorittgreie å ha kameraer på treningsanlegget og i garderoben. Det er ikke det beste jeg vet, men jeg tenker ikke så mye på det. De gjør det veldig diskret, sier han.

