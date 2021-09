Barna ble testet åtte ganger på sju dager: – Utrolig frustrerende

Tobarnsmoren Barbro (44) er en av mange foreldre som er svært frustrert, da de føler at massetestingen av barn og unge ikke fungerer. Hun krever avklaring om vaksine for 12- til 15-åringer. Høie varsler nyheter om barnevaksinering torsdag.

– Den siste uken har jeg og barna måttet teste oss åtte ganger på sju dager. Hver gang har det vært kø i én til to timer. Det er en utrolig frustrerende og tidkrevende ordning, sier Barbro Stadheim til TV 2.

Tobarnsmoren forteller at datteren Vilde (15) til og med måtte ta to tester på én dag. Stadheim mener ordningen med massetesting ikke gir en mer forutsigbar og normal hverdag for skolebarna.

Tirsdag la 44-åringen ut et innlegg på Facebook, hvor det sto «På'n igjen. Vårt nye hjem borte fra hjemmet», med bilde av skiltet til en teststasjon.

– Plutselig kan man få hjemmeskole i noen dager fordi det er mye smitte på trinnet. Ordningen virker ikke som en bedre løsning enn å innføre gult nivå og karantene.

Helseminister Bent Høie melder nyheter om barnevaksinering torsdag. Følg pressekonferansen på TV 2 og tv2.no fra klokken 12.00.

– Burde fått bedre tid

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til TV 2 at han har forståelse for at systemet med massetesting kan være krevende for barn, foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

– Vi erkjenner også at kommunene burde ha fått enda bedre tid til å forberede seg på massetesting.

INGEN INNSTRAMMINGER: Bent Høie innrømmer at myndighetene ikke har så god kontroll på smitten som man skulle ønske. Helseministeren er samtidig klar på at nasjonale innstramminger er uaktuelt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I forrige uke økte smittespredningen i aldersgruppen 13–19 år med 174 prosent. Barna til Stadheim er 12 og 15 år, en aldersgruppe som regjeringen har varslet at de snart vil komme med en avklaring om når det gjelder vaksinering.

Stadheim er lege ved Oslo universitetssykehus hvor hun er spesialist i medisinsk genetikk. Hun mener dokumentasjonen som foreligger om vaksinene er god, og frykter derfor ikke alvorlige bivirkninger.

– Jeg er mer bekymret for eventuelle ukommuniserte bivirkninger av korona og ønsker derfor at barna mine kan få vaksine.

Haster med en avklaring

I nabolandene Danmark og Island har vaksinering av 12-15-åringer allerede startet.

FHI har ikke offentliggjort en ny vurdering på om 12-15-åringer skal få vaksine siden 6. juli. Da var det kun barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom som skulle få tilbud om vaksine.

– De har hele tiden sagt at en beslutning er rett rundt hjørnet, men så har det ikke kommet noe som helst. Vi sitter og venter på beslutningen om barn i alderen 12-15 skal få vaksine eller korona, sier Stadheim.

REGJERINGEN BESTEMMER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier de har gjort en vurdering på om 12-15-åringer skal få koronavaksine. Foto: Thomas Evensen / TV 2

FHI: – Har gjort vurdering

FHI sier til TV 2 at de har gjort en vurdering på om vaksinen skal tilbys aldersgruppen, men at regjeringen tar den endelige beslutningen. Samtidig er de klare på vaksinering er det beste tiltaket mot viruset.

– Det kommer en beslutning fra regjeringen ganske snart, men det er de som må si når dette skjer og hva beslutningen blir, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag, som vil dreie seg om gjenåpningen og smitte blant barn og unge.

– Vi vurderer nå om aldersgruppen 12 til 15 år skal få tilbud om vaksine, og vi vil komme med en beslutning raskt, og før kommunene er ferdige med å vaksinere dem på 16-17 år, opplyser Bent Høie.

Etterlyser klare svar

Onsdag denne uken gikk Utdanningsforbundet ut og kalte smittesituasjonen i skolene for et «kaos». Samtidig ba de myndighetene revurdere teststrategi, og heller gå tilbake til karanteneregler.

Samme dag etterlyste byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), klare smittesvar fra helsemyndighetene. Det har også byrådsleder Roger Valhammer i Bergen gjort.

FHI sier de har hatt tett dialog med Oslo og Bergen og andre kommuner med høyt smittetrykk.

– Den klare beskjeden er den samme som for hele landet. Sørg for vaksinasjon og gjøre det man kan for å nå ut til alle grupper i hele befolkningen, sier Camilla Stoltenberg.

Høie sier de har bedt kommunene gjøre klar planene for vaksinering av 12 til 15-åringer, og at det er gode grunner til at de har ventet med beslutningen.

– Det betyr at foreldrene og barna som skal ta denne beslutningen til slutt, vil få de beste rådene fra myndighetene basert på den siste oppdaterte kunnskapen.