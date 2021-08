Fire døde hittil etter orkanen Ida

Dødstallet ventes imidlertid å stige etter hvert som redningsmannskaper i båter og biler når fram til isolerte kystsamfunn, og vannstanden etter oversvømmelsene går ned.

En mann døde da et tre falt over ham ved Baton Rouge, og en annen døde da han prøvde å kjøre gjennom flomvann i New Orleans. I Mississippi døde to personer da en vei kollapset.

I tillegg sier politiet i Louisiana at en 71 år gammel mann er savnet etter at han ble angrepet av en alligator mens han gikk i knehøyt vann.

New Orleans uten strøm

To dager etter den voldsomme orkanen er det fortsatt uklart hvor store skadene er. Nesten hele storbyen New Orleans er fortsatt uten strøm etter at strømnettet ble praktisk talt knust, og det kan ta uker før strømmen er tilbake.

Store trær falt over hus i Houma i Louisiana mens orkanen Ida herjet. Foto: David J. Phillip/ AP/ NTB

– En full vurdering av skadene kan ta flere dager siden mange områder fortsatt er utilgjengelige, sier energiselskapet Entergy.

I selve New Orleans er de materielle skadene ikke så store, men bilder og videoer viser mange tilfeller der folk blir hentet ned fra tak og loft på ødelagte hus, særlig i kystområdene til de to statene.

Erklært krisetilstand

President Joe Biden har erklært krisetilstand for Louisiana og Mississippi, noe som åpner for føderal hjelp.

Louisianas guvernør John Bel Edwards sier at hans stat har satt inn 1.600 mannskaper til søk og redning, mens Pentagon har aktivert over 5.000 militære i flere stater for å bidra.

Store områder i Louisiana ligger fortsatt under vann, to dager etter at orkanen Ida traff USAs golfkyst. Foto: Steve Helber/ AP/ NTB

Myndighetene i New Orleans opplyser at alle nettsidene deres er nede og at all informasjon vil bli gitt gjennom sosiale medier og tekstmeldinger.



Ida traff land som en kategori 4-orkan, men ble nedgradert til tropisk storm etter å ha kommet et stykke innover land. Den fortsetter nordøstover i retning Tennessee, der det ventes mye nedbør og oversvømmelser.

Forskerne sier at varmere hav som følge av klimaendringene vil gi kraftigere og mer nedbørsrike orkaner i framtiden, noe som særlig truer kystsamfunnene.