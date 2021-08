Spørsmålet får Lysbakken til å le høyt

SV-leder Audun Lysbakken går i bresjen for et bredt regjeringssamarbeid mellom alle de rødgrønne partiene. Men mer enn ett spørsmål får Lysbakken til å bryte ut i latter.

SVs partileder ladet opp i sin barndoms gater på Nøstet i Bergen foran tirsdagskveldens viktige partilederdebatt på TV 2.

– Nøstet er en gammel arbeiderbydel. Jeg hadde en utrolig fin oppvekst her, men det var tydelig at ikke alle er født med like muligheter. Det formet mitt syn, forteller Lysbakken.

SV fikk 10,2 prosents oppslutning på Kantars siste meningsmåling, og Lysbakken er spent på om han klarer å lande det beste valget for partiet på 20 år.

– Det gjelder å holde beina på jorda og være tilstede. Jeg kjenner en dyp tilhørighet her, og det gir meg veldig ro, sier bergenseren.

Klima er ett av temaene i partilederdebatten som sendes fra TV 2s hovedkontor i hjembyen, noe som passer Lysbakken perfekt.

Tøffe på helheten

Men det gjør det også for MDG, som har stilt et ufravikelig krav om at alle oljeleting må stoppes ved årsskiftet. Men Lysbakken stiller ikke ultimatum på noe.

– Vi er tøffe akkurat der vi skal være tøff, nemlig på helheten i klimapolitikken, sier partilederen.

– På venstresiden kan det bli sånn at du har masse flotte visjoner, men du er aldri villig til å inngå et eneste kompromiss, eller det kan bli sånn at posisjonen er et mål i seg selv, og så glemmer du retningen.

– For meg er målet at SV både skal tørre å tenke store tanker og samtidig få noe gjort, selv om et betyr at det blir korte steg, og ikke lange steg. Men så lenger retningen er god må vi være villig til å inngå noen kompromisser, ellers kommer vi aldri herfra.

Mener SV er limet

Lysbakken påstår SV er nøkkelen til et bredt rødgrønt samarbeid, og mener alle partiene bør sette seg ved forhandlingsbordet hvis det blir et regjeringsskifte.

– Et sterkt SV er limet for et rødgrønt samarbeid og gjør det mer sannsynlig at vi kan få stablet på beina et rødgrønt samarbeid.

Men dette spørsmålet får ham til å le:

– Er du den naturlige sentrumspersonen i et samarbeid mellom Rødt og MDG på den enes siden og Sp og Ap på den andre siden?

– Det er første gang noen har spurt om jeg er en sentrumsperson, men det er klart at SV er blitt den samlende kraften på rødgrønn side. Vi er det eneste partiet som ikke har slamret med noen dører. Vi skal være de som skjærer igjennom, og prøver å få et nytt flertall til å samle seg. Det må vi gjøre av respekt for velgerne.

– Men fem partier, er ikke det litt mange?

– Joda, men dette er det jo velgerne som bestemmer, sier Lysbakken.

Hyller «Oslo-modellen»

På den siste meningsmålingen TV 2 har gjort for Kantar får de fire partiene som styrer i Oslo – Ap, SV, Rødt og MDG – flertall sammen, og har større oppslutning enn det Stoltenberg II-regjeringen hadde bak seg.

Lysbakken åpner for at «Oslo-modellen» kan kopieres nasjonalt.

– Hvordan er erfaringene fra samarbeidet i Oslo?

– Jeg synes det fungerer kjempegodt. Det er et eksempel på at samarbeidet må ta utgangspunkt i valgresultatet og de politiske forholdene, og så må sakene avgjøre.

Lysbakken vil ikke si om det ene regjeringsalternativet er bedre enn det andre.

– Jeg har ikke tenkt å rangere mellom de ulike modellene. Mitt budskap er at et sterkt SV er en effektiv måte å få en rødgrønn regjering på, og så tar vi det flertallet vi får, og så skal SV være pådriveren for de partiene snakker sammen og finner ut av det.

– Hva er fordelene ved Oslo-modellen?

– I Oslo så har de levert kraftig på miljø og rettferdighet, men jeg kommer ikke til å lukke døren til noen på nasjonalt plan. Vi har også mye vi kan samarbeide med Senterpartiet om, hvor vi står de nært.

– Er du på en måte den nye «Erna Solberg»?

–Nehehei, ler Lysbakken.

– Bortsett fra at vi begge er fra Bergen er det ikke så mye vi har felles.

– Men hun klarte å samle de borgerlige partiene?

– Ja, jeg skulle ønske at partiene ikke hadde lukket dørene så mye til hverandre som de har. Jeg tenker det er naturlig at alle møter til forhandlingsbordet med et mest mulig åpent sinn med de kortene de har fått utdelt fra velgerne, og så tar vi det derfra.

Når TV 2s kameramann går baklengs på en stolpe bryter Lysbakken ut i latter igjen i liket med reporteren, og det er ikke tvil om at det er SV-lederen som ler høyest.