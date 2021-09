Skrev ærlig om kropp, reaksjonene hun fikk overrasket: – Jeg er overveldet

Teksten med overskriften «Eg er rett og slett blitt meir framtung enn før», ble publisert for KK.

Gjengedal skriver blant annet at hun nå aksepterer at kroppen har forandret seg i en alder av 50 år.

«Sjølv om eg i mitt stille sinn innbiller meg at eg er noko heilt for meg sjølv – altså, at ikkje noko som helst bit på meg slik det bit på alle andre – så må eg innrømme at overgangsalderkiloane har bite seg fast, bokstaveleg talt.», skriver hun.

Fått støtteerklæringer fra menn

Til God kveld Norge forteller Gjengedal at hun skrev innlegget i håp om at flere følte på det samme.

FARMEN: Eli Kari Gjengedal har blitt et kjent og kjært fjes for de fleste og var blant annet å se på «Farmen kjendis» våren 2021. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det å komme i overgangsalderen var totalt sjokkerende for meg. Folk snakker så lite om det. Det var ikke før jeg skjønte at noe var i gjerde at jeg begynte å prate høyt om det selv, forteller TV 2-profilen.

Etter dette ønsket 50-åringen å dele sine erfaringer, og tilbakemeldingene på ærligheten, sjokkerte.

– Jeg er overveldet. Det er veldig mange kvinner som skriver til meg at det er så herlig at noen setter ord på det. Men det er ikke bare kvinner, jeg har også fått en del støtteerklæring fra menn som sier at jeg ikke må tro at jeg er tjukk, forteller hun lattermild.

Gjengedal har tidligere vært åpen om sine erfaringer med overgangsalderen, og snakket om temaet hos «God morgen Norge» tidligere i år.

Fikk spørsmål om silikon

Gjengedal har vært å se som værdame på skjermen i 21 år, noe som har vært både på godt og vondt når det kommer til utseende.

– Du du står jo og viser hele deg, og jeg har gått både opp og ned i vekt, vært gravid og ikke gravid. Så kommentarer om kroppen er jeg vant til, men den siste jeg fikk nå tok kaka. Da fikk jeg spørsmål om jeg hadde putta inn silikon i puppene, noe som ikke kommer fra naturens side. Jeg har rett og slett lagt på meg og blitt framtung, mens bena fortsatt er tynne, forteller hun.

50-åringen forteller at hun opplever å få flere tilbakemeldinger via sosiale medier.

– Jeg får alltid masse spørsmål, men det har økt når folk kan ta kontakt på sosiale medier. Før gikk det gjennom post og brev, nå er jeg mye mer tilgjengelig og får tilbakemeldinger i fleng, forteller hun, og legger til:

– Jeg får absolutt mest fine tilbakemeldinger, men det er klart at man er sårere på kropp når man er 50 år enn 25 år.

Uansett fine tilbakemeldinger eller ei, har deling av tanker om selvfølelse og kropp gitt mersmak.

– Det er godt å se at folk heier. Siden jeg har den jobben jeg har på TV, får mange et inntrykk av at man er så vellykket. Men vi er jo bare vanlige mennesker som alle andre.