Mann i 20-årene tidligere dømt for å ha urinert på voldsoffer

– Han erkjenner å ha skutt, men nekter straffskyld for drapsforsøk, opplyser siktedes forsvarer, advokat Torgeir Falkum til TV 2.

Klienten hans, en mann i begynnelsen av 20-årene, samtykker til varetektsfengsling. Politiinspektør Renate Myhre Medby på Sentrum politistasjon opplyser at de onsdag vil begjære siktede fengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

FORSVARER: Advokat Torgeir Falkum. Foto: NTB

Tirsdag har mannen vært i et flere timer langt politiavhør etter å ha blitt pågrepet og siktet for drapsforsøk etter skytingen på Brynseng T-banestasjon mandag kveld.

Ifølge politiet ble skuddene løsnet i en T-banevogn.

Mannen som ble skutt er utenfor livsfare.

– Han har gitt en utfyllende forklaring, men jeg ønsker ikke å gå i detalj om hva som kom frem der, sier forsvareren.

FLERE VITNER: Flere personer ble vitne til skytingen mandag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tisset på offer

Brynseng-skytteren er på ingen måte ukjent for politiet. Ifølge TV 2s opplysninger har han tidligere vært fornærmet i en alvorlig voldssak.

I tillegg er han flere ganger domfelt, blant annet for vold, oppbevaring av narkotika og bæring av våpen på offentlig sted.

Den mest alvorlige dommen fikk han i mai 2018. Da ble siktede sammen med to andre dømt for grov vold mot to menn i Oslo.

Det ene offeret ble dyttet i bakken, sparket og slått gjentatte ganger med en stein. Deretter ble voldsofferet urinert på av mannen som er siktet etter skytinga på Brynseng.

Til slutt skal fornærmede ha fått en pistol i munnen hans mens en av de tiltalte uttalte: «Du skjønner at det du gjør er feil, ikke sant?».

Det andre voldsofferet ble også slått flere ganger i ansiktet slik at han falt i bakken.

Dom: – Krenkende

For dette ble Brynseng-skytteren dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, som var en fellesstraff med tidligere saker han var dømt for.

Oslo tingrett betegnet volden som mishandling, de mener at urineringen må ha blitt opplevd som krenkende fra fornærmedes side og de mener det må ha vært skremmende å ha fått en pistol stukket i munnen.

Brynseng-skytterens advokat ønsker ikke å kommentere straffehistorikken til sin klient.

Politiet knytter mandagens skyteepisode til et kriminelt miljø. Siktede ble pågrepet i en leilighet i Oslo natt til tirsdag.

Det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, men politiet har ikke gått nærmere inn på dette.