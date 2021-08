Regjeringen vil lage nytt skattesystem for petroleumsnæringen

To uker før valgdagen foreslår regjeringen å lage et nytt skattesystem for oljenæringen, hvor leterefusjonsordningen og friinntekten avvikles, og blir erstattet med kontantstrømskatt. Det får blandede tilbakemeldinger.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Dette er de foreslåtte endringene Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer, og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene. Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen. Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten. Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 pst. til 71,8 pst. I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg.

Han sier videre at endringene vil bety at skattevilkårene blir strammere, samt at de virker mer nøytralt på investeringene.

Gjennom leterefusjonsordningen refunderer staten skatteverdien av letekostnader for selskaper som går i minus.

Ordningen har vært omstridt hos klima- og miljøbevegelsen, som mener den har vært en sponsing av olje- og gassvirksomhet.



– Ikke valgstrategisk

Etter å ha presentert endringene ble Sanner spurt om hvorfor regjeringen legger frem disse endringene to uker før stortingsvalgdagen.

– Vi har brukt tid på å utrede dette forslaget, og jeg er sikker på at om vi hadde lagt det frem en uke etter valget, så ville dere ha spurt om hvorfor vi ikke la det frem før valget, svarte Sanner.

NY FASE: Oljeminister Tina Bru avviser at omleggingen markerer en begynnelse på slutten for oljenæringen. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Vi gjør dette fordi vi mener at det er riktig. Dette er en næring som betyr mye for Norge og norske arbeidsplasser, og da legger vi ikke frem slike endringer av valgstrategiske grunner, fortsatte finansministeren.

– Er dette starten på den styrte avviklingen av oljenæringen?

– Nei, dette vil gi næringen forutsigbare rammevilkår, og at prosjekter som var lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt, sa Sanner.

Olje- og energiminister Tina Bru fulgte opp og sa at omleggingen snarere er «starten på den neste fasen for den fantastiske oljenæringen», enn en avvikling.

Listhaug: – Ikke til å tro

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at det er uaktuelt for Frp å gi regjeringen flertall for forslaget til innstramminger i oljeskatten.

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, sier Listhaug.

KRITISK: Sylvi Listhaug (Frp) er på sin side svært lite fornøyd med forslaget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen, er ingen overraskelse. Men at dette forslaget, som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten, kommer fra Høyre, er ikke til å tro, sier Frp-lederen.

Om regjeringen ikke finner støtte hos Frp, er SV positive til forslaget.

– Dette ser ut til å være det SV har etterlyst i veldig lang tid, og et skritt i riktig retning. Det betyr en slutt på at en kan lempe risikoen over på fellesskapet, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Naturvernforbundet: – Utrolig bra

Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, beskriver forslaget som å være «utrolig bra».

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, forklarer Hansen.

Hun sier også at Naturvernforbundet «forventer» at Stortinget gjennomfører lovendringen etter høsten.

Videreutvikling

Tina Bru (H) sier at Norge skal videreutvikle norsk olje- og gassnæring, og at det derfor er viktig å avklare så snart som mulig hvilket skattesystem som skal brukes for investeringer på sokkelen, når de midlertidige skattereglene fases ut.

– Jeg håper på bred politisk enighet om en omlegging til kontantstrømskatt slik vi nå foreslår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Målet er at særskatten skal bli nøytral, slik at en investering som er lønnsom før særskatt vil være lønnsom etter særskatten og omvendt.

Kan gi sju milliarder kroner i økte inntekter

Regjeringen skriver at omleggingen til kontantstrømskatt anslås å over tid kunne øke statens inntekter med om lag sju milliarder kroner for alle investeringer i 2022.

Skatteinntektene fra petroleumsvirksomheten vil imidlertid synke noe de første årene, som følge av omleggingen.

Pressekonferanse

Finansdepartementet kalte inn til pressekonferansen 16.34 tirsdag ettermiddag, altså på relativt kort varsel.

Finansdepartementet ville ikke si noe om hva temaet for pressekonferansen ville være i forkant.