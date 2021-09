Toppleder Lars Erik (52) gjorde alt for å ivareta fasaden på jobb

På utsiden levde konserndirektør Lars Erik Lund et vellykket liv – inntil han for én uke siden lot masken falle. I et mye delt innlegg på sosiale medier sto Lund frem og fortalte om lang tids depresjon, nedstemthet og frykten for å bli avslørt som en dårlig kollega og leder.

– Det føles godt. Det er deilig å slippe og ta med seg ryggsekken. Nå slipper jeg å gå rundt og spekulere om hva folk tror om meg – det er sånn jeg er, sier han til God morgen Norge.

Lund har slitt med depresjon i flere tiår. Han har aldri vært så langt nede at han har ønsket å avslutte sitt eget liv. Han beskriver hans depresjoner som en håpløshet – som å våkne opp om morgenen, være lei seg og tenke at alt er tungt.

For å komme seg gjennom arbeidsdagen, tok han på seg det han kaller for «rustningen».

– Før du går inn porten på Veidekke-kontoret, eller andre kontorer, tar du av deg sekken, tar på deg rustningen og tenker at: «Det er dette de skal møte». Også holder du deg oppe i ryggen gjennom dagen og når du går hjem tar du med deg ryggsekken, og tar den med hjem til familien din.

Toppsjefen innrømmer at det ikke er de beste sidene som kommer fram når han og ryggsekken endelig kommer hjem igjen etter en lang dag.

– Jeg kan være veldig tungsindig, irritabel, veldig rask til å bli sint og reagere på ting som andre ikke ville ha reagert på. Eller isolerende, at jeg trekker meg bort eller legger meg i sengen, lukker døren og ikke vil prate med noen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Har søkt hjelp

I flere anledninger har Lund oppsøkt hjelp for tankene sine, men han avslutter alltid behandlingen. Hver gang han oppsøker en psykolog har han vært redd for at psykologen skal si at det han føler på er normalt, og at han da skal få en bekreftelse på at det er slik det skal være resten av livet.

52-åringen tror nesten det hadde vært verre enn å få en bekreftelse på at han har en diagnose og et problem de kan løse.

– Så det du gjør i psykolog-møte da, er at du overdriver situasjonen. Du forteller om hvor mye mørkere det er og mye verre det er, og jeg opplevde at jeg gjorde det verre, sier han og fortsetter:

– Jeg prøvde å reparere meg selv gjennom ulike meditasjonsapper, gjennom å ha et kjempegodt støtteteam hjemme med familie og min kone som hjelper meg hele tiden, men alt det var for å opprettholde den fasaden på jobben.

Redd for å bli «avslørt»

Konserndirektøren forteller at det er to årsaker til at han nå har valgt å fortelle sin historie.

– Jeg tror jeg er en bedre person når jeg får fortelle hvem jeg er og komme som jeg er. Og nummer to er at du går rundt og er livredd hele tiden og tenker; «Hva er det folk tenker?».

Han forklarer at det bildet og den forventningen han og andre setter til seg selv, skaper et bilde av hva de er forventet å være. Deretter forsøker man å bygge seg selv opp til det.

– I min verden dreide det seg om at jeg var redd for at de skulle avsløre at jeg ikke var smart nok. Jeg var redd for at de skulle avsløre at jeg absolutt ikke skulle ha hatt denne jobben, så det du gjør da er at du gjør alt i perfeksjon og jobber og jobber til du nesten stuper, eller så skyver du alt fra deg til du er klar til å ta tak i oppgaven, sier han og legger til:

– Du gjør masse ting for å tilpasse en forventing som ikke er reell. Så det å være åpen om det gjør at jeg kan senke skuldrene og tenke at det er hele meg.

– Har du vært redd for at folk vil betvile din kompetanse eller dine evner til å gjøre jobben du er satt til å gjøre?

– Det er hovedutfordringen, og det er det jeg skrev om at dette tar seg ikke så veldig bra ut på CV-en. Hvis du tar ordet profesjonell og tenker hva som henger sammen med det, er det rasjonell, kalkulerende, analytisk og beslutningsdyktig. ikke tvilende, emosjonell, et variert humør og nedstemt.

Han håper at hans åpenhet kan bidra til å lage arbeidsplasser der det er aksept å snakke om de vanskelige tingene og være åpen om det.

Enorm respons

Én uke har gått siden han valgte å blottlegge seg selv og følelsene på sosiale medier. Siden har responsen vært enorm. Kjente og ukjente har tatt kontakt, og Lund innrømmer a han ikke har turt å se alle reaksjonene han har fått. Noe av responsen beskriver han som tøff og skremmende – i tillegg til overveldende.

52-åringen tror at det er flere årsaker til at denne posten har gått viral.

– Jeg beskriver sinnsstemninger som varierer mellom det å være lei seg og være ordentlig lei seg. Det treffer ganske bredt, sier konserndirektøren og fortsetter:

– Jeg har fått en mulighet og privilegiet at jeg er konserndirektør. Jeg har fått en tittel og jeg tror at hvis en av våre snekkere hadde gått ut på Facebook og sagt at de depresjoner, så hadde ingen delt det så veldig mye. Men på grunn at jeg har den rollen, så skjer det, så det betyr at jeg har en ropert som jeg har ansvar for å bruke på den riktige måten.

Tidligere har Lund kjent på skam. Skammen om å ha alt; jobb, penger og familie, men likevel føler seg deprimert. Den skammen håper han å nå kunne stryke. Ryggsekken, som har tatt mye av plass i hverdagen hans, er også borte.

– Jeg tror dette er behandlende for meg. Men når det er sagt, så trenger jeg hjelp og det tror jeg vi skal anerkjenne. Dette er noe man må jobbe med og det hjelper ikke å si at: «Jeg er deprimert», også lever man med det. Jeg trenger ordentlig hjelp og jeg trenger mer hjelp enn det jeg trodde jeg skulle ha, påpeker han.