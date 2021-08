Mann erkjenner å ha skutt på Brynseng

Mannen som er siktet for drapsforsøk erkjenner å ha skutt en ung mann ved Brynseng T-banestasjon mandag, skriver Aftenposten.

– Han erkjenner å ha skutt, men ikke straffskyld for drapsforsøk, sier mannens forsvarer, advokat Torgeir Falkum, til TV 2.

Falkum opplyser at hans klient samtykker til fengsling.

Politiet har varslet at de vil be om fire ukers varetektsfengsling.

TV 2 er kjent med at den drapssiktede mannen tidligere er straffedømt for voldskriminalitet.

Det var like før klokken 21 mandag kveld at en mann i 20-årene ble skutt ved T-banestasjonen på Brynseng.

– Fornærmede ble skutt i mageregion ved t-banestasjonen. Det ble raskt satt i gang livreddende tiltak, før han ble kjørt til Ullevål sykehus. Han er alvorlig, men ikke livstruende, skadet, sier Skotnes til TV 2.

Det ble satt i gang en stor jakt etter en eller flere gjerningspersoner etter skyteepisoden.

Natt til tirsdag ble en mann i 20-årene pågrepet i en leilighet i Oslo.

– Han er kjent for politiet fra tidligere, og vi knytter saken til et kriminelt miljø som politiet er godt kjent med, sa leder Grete Lien Metlid for felles enhet for etterretning og etterforskning, på en pressekonferanse tirsdag.

