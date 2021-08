Mener én partileder knuste de andre – mens en annen gikk på trynet

Tirsdag kveld møttes de ni partilederne til dyst igjen, for valgkampens andre partilederdebatt.

Debatten ble ledet av TV 2s programleder Arill Riise, direkte fra Premier League-studioet i Bergen.

Partilederne ble utfordret på tre temaer: Klima, skatt og helse. Det la grunnlaget for flere opphetede diskusjoner.

– Det er en drøy påstand du kommer med der, sa Jonas Gahr Støre da statsminister Erna Solberg kom med et stikk mot Ap-lederens ruspolitikk.

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud mener det særlig var én partileder som imponerte under kveldens debatt.

Og han heter Jonas Gahr Støre. Han krones derfor med terningkast seks.

Resten av terningkastene fordeler seg slik:

Jonas Gahr Støre:

– Kommer godt i gang med klimadebatten. Peker på hvilke muligheter som ligger i klimakuttene, i stedet for de ofrene folk må gjøre. Fokuserer på de arbeidsplassene som skal skapes i det grønne skiftet, ikke fjernes.

Parerer Une Bastholm godt når han ser henne inn i øynene og sier “jeg har lovet mine barn og barnebarn at vi skal nå klimamålene”.

SEIERSHERRE: TV 2s kommentator mener det var Jonas Gahr Støre som kom best ut av kveldens debatt. Foto: Robert Reinlund

Fremstår som den naturlige sjefen på rødgrønn side. Klarer å forklare hvor klima-kompromissene ligger. Er konkret om egen politikk. Blir naturlig nok presset på om han klarer å holde skatteløftet sitt, med så mange venner som vil øke skattene. Men lander på beina.

Er offensiv i angrepene på helseområdet, men blir litt ivrig og avbryter statsministeren i debatten om helse. Trekker noe ned, men beholder akkurat sekseren.

Erna Solberg:

– Statsministeren er ærlig på at det skal koste å forurense framover, at bensin kommer til å bli dyrere. Men det er kanskje ikke den beste starten i en intens partilederdebatt?

PRATER FOR MYE: TV 2s politiske kommentator mener statsministeren pratet for mye. Foto: Jan-Petter Dahl

Men er god på å forklare hvorfor det er riktig å legge om skattesystemet for oljenæringen. Men blir veldig teknisk, og bruker begreper som gini-koeffisient og Abe-kutt. Ikke mange som skjønner noe av det.



Peker på at det er nesten ingen forskjell i konsekvensene mellom Ap og Høyres skattepolitikk (!) Er det så lurt? Og blir igjen veldig teknisk i helsedebatten, men løfter seg likevel når hun snakker om rusfeltet får frem skillelinjene mellom henne og Støre,

Hun prater for mye, men løfter seg opp fra en treer til en firer under helsedebatten.

Une Bastholm:

– Bastholm har selvtillit og tar masse plass i debatten, og får en drømmestart på debatten med klima som første tema. Snakker nok rett til menigheten med partiets radikale klimapolitikk, men sliter litt med å forklare hvorfor de stiller ultimatum, altså ikke en gang vil forhandle med partier, som ikke vil stanse all oljeleting nå. Men fremstår likevel kompromissløs og sterk. Tror dette fenger hennes urbane velgergruppe.

Hun klarer å ta mye plass, også i skattedebatten og får fullført lange resonnementer som henger sammen.

Der mange av de andre debattantene mister hodet, beholder MDG-lederen roen og får banket inn partiets politikk også på områder der partiet vanligvis ikke har eierskap.

Trygve Slagsvold Vedum:

– Sp-lederen prøver å finne tilbake til den gamle, trygge oppskriften som løftet han opp til nesten 20 prosent før sommeren. Nå har han lagt bort de voldsomme angrepene på SV, glemt er frieriene om samarbeid med høyresiden. Nå er det regjeringspartiene som er målskivene. Vedum beholder glimtet i øyet. En grei debatt.

Bjørnar Moxnes:

– Rødt-lederen skiller seg i hvert fall ut. Partiet lover at det skal kutte mye mer klimagassutslipp enn noen andre. Veldig mye mer. Men sier ingenting om hvordan han skal klare det. Her sliter Moxnes.

Har helt andre løsninger enn de andre. Vil bruke oljefondet på en måte som Frp var alene om å gjøre i gamle dager. Han vil nemlig pøse på med oljemilliarder på så massive investeringer innenlands, at fagfolkene i Finansdepartementet får utslett bare ved tanken. Virker ikke troverdig.

Snakker til sine egne velgerne i industrien når han argumenterer mot elektrifisering, mot kraftkabler og vil at fastlandsindustrien skal få billig kraft.

Kommer ikke heldig ut av den håpløse kakling mellom han og Melby.

Under helsedebatten får han sendt en grundig hilsen til de ansatte i helsesektoren. Lønna deres skal opp. Godkjent, men ikke mer enn det.

Audun Lysbakken:

– Lysbakken har gjort bedre debatter enn i hjembyen i kveld.

SV-lederen lykkes med å snakke mindre om hvordan det vil svi for folk flest om Norge skal nå sine klimamål, og mer om de dramatiske konsekvensene av å ikke gjør det.

Bruker igjen humor med et forutsigbart stikk til Listhaug når han slår fast at «er det en ting vi trenger sluttdato for, så er det Frps innflytelse på norsk klimapolitikk.»

SV-lederen blir tidvis litt for lite substansiell i argumentasjonen sin. Slagordene om å stoppe skattefesten til de rikeste sitter som et skudd, men unngår å gå inn i detaljer. Partilederen har få svar på hvordan SV skal få gjennomslag for sitt skatteregime sammen med Ap og Sp.

Løfter seg når han får snakke om profitt i velferden i helsedelen i debatten. Her snakker han rett til den kvinnelige velgeren i offentlig sektor. Lysbakken er trygg og rutinert, men i kveld snakket han for lenge om gangen og ble ofte avbrutt før han fikk fullført resonnementene.

Kjell Ingolf Ropstad:

– Klarer så vidt å dra klimadebatten over i KrFs banehalvdel og snakke om bistand og internasjonal solidaritet for verdens klimaflyktninger, men er lite konkret på partiets klimapolitikk.

MIDT PÅ TREET: Ropstad klarte ikke å imponere TV 2s kommentator. Foto: Robert Reinlund

Har få nye argument å komme med i debatten om skatt og forskjeller, men klarer løfte fram det mye omtalte fritidskortet og at partiet har økt barnetrygden nok en gang. Er god når han rolig avbryter kaklingen mellom Melby og Moxnes på skatt og sier «Hvis vi puster litt med magen nå».

Erkjenner at partiet ikke har gjort nok i løpet av de åtte årene de har styrt landet, men får også tydeliggjort det som er gjort for å øke overføringene til barnefamilier og får sendt en hilsen til alle som ønsker å beholde kontantstøtte.

Guri Melby:

– Dette var ikke Venstre-lederens kveld. Starter med å si at rettferdig klimapolitikk betyr svakere svakere klimapolitikk, uten at hun klarer å forklare dette. Må miljøpolitikk være urettferdig?

SLET STORT: Guri Melby hadde en svak kveld, ifølge TV 2s kommentator. Foto: Robert Reinlund

Fikk ikke tatt noe av æren for omleggingen av skattepolitikken for oljenæringen, som jo er en stor seier for Venstre.

Forsøker å skrike seg til ordet i skattedebatten, uten at hun klarer å nå igjennom. Direkte vondt å høre på. Sliter med å komme inn i debatten og klarer ikke å fullføre argumentene sine i den heftige kaklingen som oppstår. Melby prøvde litt for hardt. Blir kavete i flere deler av debatten og er den første som for høre fløyta.

Meldte seg helt ut av helsedebatten.

Sylvi Listhaug:

– Det kler Sylvi Listhaug at hun ikke trenger å ta hensyn til de andre borgerlige eks-vennene. Hun klarer å snakke til menigheten sin.

HELSEVINNER: Sylvi Listhaug reiste seg kraftig da helse var temaet i kveldens debatt. Foto: Robert Reinlund

Blir plaget litt av Vedum, når han minner om avgiftsøkningene under Frp i regjering. Sylvi Listhaug er i en stille flytsone, litt i skyggen av de andre partiene. Hennes jobb er å minne tidligere velgere om at det gamle partiet fortsatt finnes under hennes ledelse og hun leverer varene.

Klarer å dra helsedebatten ned på individnivå, og fremhever retten til å få medisiner, selv om de er dyre. Er veldig tydelig her. Løfter seg fra en firer til femmer i helsedebatten.