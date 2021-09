– Alle kan bruke en hjertestarter

Nils Ingar «Nilsi» Aadne etablerte Ida Eides Minnefond etter at samboeren hans døde av hjertestans i et mosjonsløp i september for tre år siden. Nå styrker de beredskapen ytterligere i lokalidretten ved å dele ut 40 hjertestartere og førstehjelpskurs til klubber over hele landet.