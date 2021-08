Slik stjeler de oppmerksomheten din i debatter: – Farlig å bli sint

Tirsdag kveld møtes partilederne til debatt hos TV 2. Det er ventet høy temperatur, men ekspertene advarer politikerne mot å la seg rive med.

Strategisk rådgiver i Kruse Larsen og tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, Jan-Erik Larsen, peker på det som en av de vanligste feilene politikere gjør i debatter.

– De vanligste feilene er at man glemmer å fremføre eget budskap, og i stedet for blir trigget eller provosert til å følge opp det som andre debattanter har lyst til å snakke om, sier Larsen til TV 2.

– Farlig å bli sint

Han poengterer at det er mulig å gjøre det på en god måte, men at det oftest fremstår som passivt å stå i forsvarsmodus, heller enn å ta en offensiv posisjon og legge frem egne saker og synspunkter.

DEBATT ER TOPPIDRETT: Strategisk rådgiver og partner i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, sier debatt kan sammenliknes med toppidrett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er jo kjempevanskelig, for blir du angrepet, så er det fristende å svare på det. Da bruker man fort opp taletiden på å svare på noe andre er opptatt av, istedenfor å fremføre eget poeng og budskap.

– Og så er det av og til farlig å bli sint, eller å fremstå arrogant og hovmodig. Det er viktig å passe på, sier Larsen.

En hårfin balansegang

– Men hvorfor snakker de alltid i munnen på hverandre og avbryter motparten?

– Det kan være overtenning eller desperasjon etter å få ordet. De har begrenset med tid til disposisjon, så de prøver å få ordet på ulikt vis, forteller Larsen.

Han sier at mens noen alltid står med en finger i været, prøver andre å bryte inn i samtalen og ta ordet.

HELLER OFFENSIV: Larsen poengterer at en offensiv fremtoning ofte er bedre enn å være passiv i debatt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kommunikasjonseksperten mener likevel det ikke nødvendigvis er negativt at debattantene er engasjerte og kjemper for å komme til orde.

– Når det ikke fungerer, ser det bare dumt og uhøflig ut. Det er en hårfin balansegang. Men det er viktig å ha litt spisse albuer, for den som bare står pent og pyntelig og venter, kommer ofte dårlig ut av det.

Larsen sier at hovedpoenget er at man må være offensiv og heller få korreks fra programlederen for å avbryte en gang for mye enn for lite.

– Debatt er toppidrett

Å forberede seg til debatt er ifølge Larsen en treningssak som tar tid. I forkant av en debatt er det vanlig at partilederne går nøye gjennom potensielle temaer for kvelden, og ofte testes de med spørsmål fra en som spiller programleder eller motdebattant.

– Å delta i debatt er toppidrett. Det er prestasjoner på høyt nivå, og du må være godt forberedt, sier Larsen, og sammenlikner politisk debatt med å konkurrere på ski:

– Det er grunntrening som for en skiløper, som har grunnarbeidet inne. De kan gå på ski og har teknikken på plass. Men så forbereder de seg grundig til hver enkelt øvelse og ser an hvem de møter.

DÅRLIG TEGN: Svette er et tegn på at man har mistet kontroll, sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke innhold

En annen som kan mye om hvordan politikere fremfører sitt budskap, er førstelektor i retorikk, Kjell Terje Ringdal, ved Høyskolen i Kristiania.

– TV-debatter er form, ikke innhold, sier han til TV 2.

Han peker på to måter politikerne forsøker å stjele din oppmerksomhet under en debatt: Skape fellesskap og forstå TV-mediet.

INNHOLD: Førstelektor Kjell Terje Ringdal sier at TV-debatter er handler mer om form enn innhold. Foto: Heiko Junge / NTB

Når du hører politikere si «vi», for eksempel «Vi i Frp mener at...», er det for å skape fellesskap mellom lytteren og partiet, forklarer Ringdal.

– En tabbe er å snakke til egne medlemmer og rådgivere. Du får applaus fra vennene dine, men ingen andre husker hva du sa, sier han.

Retorikk-eksperten sier at det også er viktig for politikerne under debattene å forstå TV-mediet, for der er det tempo og energi som gjelder.

Med andre ord, sier Ringdal, man kan ikke holde en statsvitenskapelig forelesning, men må finne ord og begrepet som slår an på TV.

Tenne lys for milliardærer

Han mener det er påfallende få som bruker språket godt, som historier og metaforer. Han synes SV-leder Audun Lysbakken er god til å konstruere ordbilder:

– «La oss tenne et lys for Stein Erik Hagen og andre milliardærer» er et mesterverk av en ironisk melding som funker godt på TV, sier Ringdal.

Tiden er også knapp på TV, og dermed har man heller ikke tid til en forelesning på lufta. Ringdal sier at de få minuttene man får av taletid på TV, må derfor brukes godt, slik også Larsen påpeker.

Ringdal sier at de beste debattantene har kontroll - og man ser at de har kontroll. For eksempel ved at de er morsomme, smiler og ler litt underveis.

Et tegn på politikere som ikke har kontroll i en debatt, er at de svetter, sier Ringdal.

Han mener Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er to politikere som håndterer TV-debatt på en god måte.

– De beholder roen og smilet, sier Ringdal.