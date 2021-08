Knut mistet sønnen til selvmord etter straff for narkotikabruk: – Han syns det var nedverdigende

Sønnen til den tidligere politimannen tok livet sitt for fem år siden etter å ha blitt fratatt førerkortet og straffet for hasjbruk.

Tirsdag 31. august er verdens overdosedag. I forbindelse med denne dagen har foreningen Trygg Ruspolitikk åpnet opp en kunstutstilling i Grieghallen i Bergen.

Temaet for utstillingen er «straff skader». Hvert bilde forteller en historie om ungdom og rus basert på ekte hendelser.

Sønnen Kristoffer. Foto: Privat

– Det er viktig at vi får slutt på kriminaliseringen av mennesker som bruker ulovlige rusmidler. Vi mener det øker risikoen for at liv går tapt - og at det gjør det vanskeligere å nå fram med hjelp, forteller daglig leder Ina Roll Spinnangr i Trygg Ruspolitikk.

Til stede er den tidligere politimannen Knut Røneid. For ham er denne dagen ekstra tung.

Sønnen til Knut Røneid, Kristoffer, tok livet sitt for fem år siden - få uker etter å ha blitt fratatt førerkortet og straffet for hasjbruk.

Kristoffer mistet sertifikatet til tross for at han ikke hadde kjørt i ruset tilstand, men innrømte at han hadde røykt hasj ved et par anledninger.

– Han tok sitt eget liv som følge av en straff som han ble påført. Kristoffer lever ikke lenger. Han syns straffen var så nedverdigende og urettferdig at han ikke kunne leve med det lenger, forteller Røneid.

– Kristoffer var langt ifra rusavhengig, men hadde prøvd å røyke hasj et par ganger. Men ikke fordi han måtte ha det eller var avhengig, forteller han.

– Hensikten er å skape ny debatt

Målet med kunstutstillingen til Tryggere Ruspolitikk er å samle inn midler som skal gå til arbeid for en rusreform - der fokus flyttes fra straff til hjelp. I april ble forslaget om en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika stemt ned.

Daglig leder Ina Roll Spinnangr i Trygg Ruspolitikk. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Hensikten er å skape en ny debatt om rusreformen. Det er tragisk at den ble nedstemt, forteller Roll Spinnangr.

– Noen vil kanskje mene at rusreformen gir et «grønt lys» og at det er en risiko for at flere prøver ut narkotika. Hva tenker du om det?

– Det er ingenting som tyder på at en straffepolitikken har fungert. Det er merkelig å tro at å skremme mennesker skal virke forebyggende. Vi mener den politikken bare skader og gjør vondt verre.

GRIEGHALLEN: Hvert bilde forteller en historie om ungdom og rus basert på ekte hendelser. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Til stede på kunstutstillingen i Grieghallen var også statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Det er en viktig dag å markere i dag. Det viser at den politikken vi har ført over mange tiår er feilslått. Og at det er på tide med en ny kurs - å gå fra straff til hjelp, sier Melby.

Stemte imot forslaget

Hovedpunktet i rusreformen om å avkriminalisere små doser narkotika, fikk ikke flertall i april. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte imot forslaget.

UTSTILLING: Knut Røneid var til stede under kunstutstillingen til Tryggere Ruspolitikk tirsdag. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det kan ikke innføres en reform der vi risikerer økt bruk blant barn og unge. Vi burde få en differensiert modell - slik at de som er rusavhengige får hjelp og ikke straff, men at vi opprettholder en straffeordning for narkotika generelt, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

– Vi ønsker å utvide ordningene der ungdommer som bruker narkotika får en alternativ til straff.

Fem år senere kjemper fortsatt Knut Røneid sin sak for sønnen Kristoffer.

Han tror en rusreform kunne reddet livet til sønnen.

– Den hadde sine svakheter, men den burde absolutt blitt gjennomført. Hadde den vært på plass, så hadde Kristoffer levd i dag, avslutter han.