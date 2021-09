Støre sparer 18,2 millioner på skattegrepet Ap selv kaller «sparebøsse for de rikeste»

Arbeiderpartiet ønsker å stanse det de kaller en sparebøsse for de rikeste, og en ulikhetsmaskin. Samtidig utsetter partiets egen statsministerkandidat selv en skatteregning på mange millioner kroner ved å bruke ordningen.

– Jeg har en arv, som jeg har fått fra mine foreldre, basert på min bestefar. Det fikk jeg lenge før fritaksmodellen kom, sier Jonas Gahr Støre.

Han og Arbeiderpartiet varsler nå før valget at de vil gå fritaksmetoden for aksjeselskap etter i sømmene for å stramme grepet om rikfolks tilgang på penger i holdingselskaper.

Støres nestleder, Hadia Tajik, rykket forrige uke ut i Dagens Næringsliv med et angrep på den såkalte fritaksmetoden. Ordningen gjør at inntekter fra aksje- og fondsgevinster og utbytter er skattefrie dersom mottakeren er et aksjeselskap, i motsetning til hva som er tilfelle dersom mottakeren er en privatperson.

– Det er blitt en ulikhetsmaskin. (...) Man kan se på det som sparebøsse-selskaper for de rikeste, og at det kan bidra til å øke ulikheten, sa Tajik til Dagens Næringsliv 23. august.

At formuende mennesker kan utsette skatt på gevinster gjennom denne ordningen er Tajiks egen partileder et klart eksempel på:

Støre har i årevis eid familieselskapet Femstø AS. I 2017 valgte Støre at selskapet skulle selge seg ut av det eksklusive britiske fondet Egerton og av et eiendomsprosjekt med en rekke kjendismillionærer på Ensjø i Oslo etter en rekke mediesaker om investeringene i valgkampen 2017.

– Populistisk

TV 2 har bedt Ernst & Young-partner og tidligere leder i advokatforeningens skattelovutvalg, advokat Hanne Skaarberg Holen, om å se på hvordan Støre selv eventuelt har nytt godt ordningen i forbindelse med nedsalget.

– Ifølge årsoppgjørene hadde Femstø et overskudd på kr 57,4 millioner i 2017 etter en større gevinst. Dersom dette beløpet skulle tas ut som utbytte i dag, ville det påløpe utbytteskatt på ca 18,2 millioner kroner, sier Holen.

Holen er kritisk til at Arbeiderpartiet nå kommer med sterke karakteristikker av en ordning som brukes av de aller fleste bedriftseiere.

– Begrepet ulikhetsmaskin savner faglig forankring. Jeg oppfatter selve fremlegget og betegnelsen som ganske populistisk og bidrar ikke konstruktivt til debatten, sier Holen.

– Feil problemstilling

Støre sier årsaken til at han benytter seg av skattefritaksmetoden skyldes at han ikke har ønsket å endre måten han organiserer formuen på, og han forsvarer partiets angrep på ordningen.

– Ja, det kan drive ulikheten. Jeg er enig i det.

– Hvorfor velger du å benytte deg av ordningen?

– Vi mener jo ikke det at alle som har et aksjeselskap skal selge alt det de har i selskapet og putte på private konto. Jeg har arvet det på den måten, og beholder det på den måten og betaler skatt ut i fra det. Så driver jeg valgkamp, som du vet, på at de med høye formuer bør betale mer i formuesskatt.

– Beregningene fra Holen i Ernst &Young tilsier at du sparer rundt 18,2 millioner i skatt nå på grunn av denne ordningen?

– Dette er en helt feil problemstilling. Jeg valgte at det selskapet ikke eier noen aksjer, ingen verdier i andre selskaper, så skal ikke ha noen rolleblanding i forhold til mitt virke. De pengene som før stod i aksjefond, de står nå i kontanter og i banken, sier Støre, og legger til:

– Mange i pressen har sagt at dette er noe selskapet taper penger på, men jeg synes det er ryddig i forhold til min jobb når jeg nå er i topp-politikken. De pengene står der når jeg trenger å betale skatt eller andre ting, så da tar jeg utbytte og da betaler jeg utbytteskatt, sier Støre.