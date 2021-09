Kirsti (19) fikk klimaangst: – Bunner i en faktisk bekymring for framtiden

Kirsti Sæternes (19) kjente veldig på angsten for klimaet, og for framtida. Nå snapper hun hver dag om hva hver og en av oss kan gjøre for jordkloden.

19-åringen plukker opp plastposer og annet søppel i Namsos. Pakker det ned i nærmeste søppelkasse.

Minst et par dager i uka tar hun seg tid til sånt.

– Søpla har ikke noe å gjøre ute i naturen, det er ikke bra for noe eller noen at plast og annet avfall blir liggende. Og det tar lite tid når det først er blitt innarbeidet som en vane, forteller tenåringen, som nettopp er blitt ferdig med videregående skole.

Snap for miljøet

Hver dag bruker hun Snapchat til å fortelle om et eller annet som kan gagne miljøet. Under profilen «miljoentusiast», deler hun små tips i hverdagen.

Om at hun fikk tillatelse av naboen til å plukke bær i hagen, eller at hun dumpsterdiver. Henter opp mat som fremdeles er spiselig fra søppelkasser og kontainere. For eksempel utenfor butikker. Et fenomen som innebærer at folk, oftest unge, graver fram både spiselig og annet som er blitt kastet.

– Jeg kjøper nesten aldri klær. Alt jeg har på meg, utenom undertøyet, er fra gjenbruksbutikk.

Kirsti tar TV 2 med på en runde hun pleier å ta. Først litt søppel, som hun alltid finner noe av. Og så innom en butikk der de har varer nedsatt med 40 prosent.

– Se her ja, nå har de den saften jeg liker så godt, og sånt noe kan jeg hamstre for det holder seg jo lenge. Hun fyller opp i ryggsekken fra gjenbruksbutikken. Å kjøpe plastposer er ikke noe for henne.

– Når jeg snapper prøver jeg å spre budskapet mitt på en sånn måte at det ikke virker som fy-fy.

Hun legger ut en snap fra kveldens fangst etter dumpsterdiving. Kirsti formidler korte beskjeder om store ting. Som klimaendringene.

JEG FANT; JEG FANT: 19-åringen med kveldens fangst, fra en kontainer, en uåpnet bagett. Foto: Snapchat miljoentusiast.

– En innpakket bagett, den kan jeg fint spise.

Kirsti mener at hver av oss må ansvaret der vi står, og ta utgangspunkt i oss sjøl. Og heller bevege oss skritt for skritt. Små eller store.

– Man kan ikke forvente at man aldri skal kjøre bil, eller bli veganer over natta.

Klimaangsten

Hun er ikke redd for å fortelle oss om angsten sin. Både den hun mener er irrasjonell, og den som er høyst reell.

BÅDE ANGST OG KLIMAANGST: Kirsti er nøye på å skille de to formene for angst, den av dem er høyst reell, sier hun. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Jeg har en generalisert angstlidelse som jeg går til behandling for, og den er irrasjonell, men klimaangsten er reell, og den kommer oppå det hele. Den bunner i en faktisk bekymring for framtida vår. Så sier voksne folk at vi ikke skal fortelle ungene om slike bekymringer, at vi ikke skal skremme dem. Men det tror jeg mer er for å dekke over at mange voksne ikke gidder å gjøre noe med det.

Da FNs klimarapport ble publisert trigget den angstfølelsen hennes. Hun snappet om det. Undersøkelser fra andre land viser at halvparten av de spurte unge hadde opplevd klimaangst.

– Det er jo framtida vår! Vi kommer ikke til å nå 1,5 gradersmålet (red.anm.: Paris-avtalens mål om å begrense jordas temperaturøkning). Men det jeg og andre gjør nå dreier seg om skadebegrensning.

– Men hender det at du får lyst til å gi blaffen, bare leve livet liksom?

– Det har slått meg ja, ikke sånn at jeg bare vil leve livet, men jeg skjønner rett og slett ikke hvordan det skal gå. Det hender jeg føler på en enorm tomhet.

– Du har 250 følgere, og det er jo ikke akkurat 250.000 da, er det lettere å få en følgerskare hvis man vlogger om mindre alvorlige ting?

– Vi lever jo i et bruk- og kast-samfunn hvor sminke og mote dominerer, så det er jo sånn at de temaene der får mest oppmerksomhet.

Forbrukermakten er stor

Majoriteten av Kirstis følgere er unge kvinner. Og hun mener forbrukernes makt er veldig stor og at man kan gjøre veldig mye sjøl.

– Jeg tror ikke folk innser hvor stor makt enkeltindividet har. Selvfølgelig, politikerne må regulere hva store selskap skal gjøre, men vi må også gjøre noe sjøl. Hvis alle i hele verden begynte å tenke at man ikke skulle bruke plastsugerør, ja da ville vi - folk flest - kunne forandre mye.

UT PÅ TUR, ALLTID KLAR FOR Å SAMLE SØPPEL: Det hender ofte at Kirsti går turer og da går hun ikke bare forbi søpla, som de fleste av oss gjør. Foto: Frank Lervik/TV 2

Ute bugner det av sopp. På sin daglige tur oppdager hun viltvoksende mat, både bær og sopp.

– Sjekk da, denne er spiselig. Her på plena kommer det flere, så da kommer jeg tilbake en annen dag.

Funnet av frisk sopp ser ut til å være angstdempende. Miljøentusiasten smiler bredt.

– Jeg er kanskje som ei kråke i naturen jeg, da. Kirsti ler godt av seg selv. Sammen med venninnene er det som hun har et ekstra øye. Bare hun observerer søpla der de andre går forbi. Hun har alltid et øyeblikk.

Bøyer seg ned og plukker opp. Det handler jo om framtida vår.