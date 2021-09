Her hinter Birgit Skarstein om vinter-OL

19 timer etter hun fikk gullet rundt halsen i Tokyo, var roeren på flyet på vei hjem til Norge. En glad og takknemlig Birgit Skarstein møtte tidlig opp i God morgen Norge etter å ha feiret gullet med vennene sine i natt.

– Vi kom hjem sent i går kveld og jeg skulle jo legge meg tidlig siden jeg skulle hit, men da jeg kom inn døra ble jeg dusja i champagne og konfetti, forteller hun.

Hjemme i leiligheten stod rolandslaget og venner klare for å feire gull-jenta. Alt på koronavennlig vis, så klart.

Derfor ble det kun en halvtime med søvn på den paralympiske mesteren.

– Det går greit, for nå er det ferie, sier Skarstein.

Deler medaljen med laget og vennene sine

– Det er viktig å ta et skritt tilbake når man får det til, og da må man huske å feire litt sammen . Dette er også en laginnsats. Alle gutta på rolandslaget er med og tar denne medaljen. Det samme med venninnene min som orker å stå i det sære livet jeg lever. Alle er med å bidra på at dette er mulig, sier en takknemlig Skarstein.

For fem år siden fikk hun en sur fjerdeplass i OL i Rio. I helgen ble mange år med hardt arbeid endelig belønnet med gull.

GULLJUBEL: Birgit Skarstein har jobbet hardt for gullet hun tok i Tokyo i helgen. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Det er så deilig. I Rio kjente jeg forskjellen på en tredje- og fjerdeplass. Det er så stor forskjell å ro til brygga og legge fra seg båten og det å ro til medaljebrygga. Jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å stå på det podiet neste gang, sier 32-åringen.



Resten er historie, da Skarstein i helgen rodde inn til overlegen seier.



– Vi har jobbet kjempehardt for denne medaljen og da er det deilig at det faktisk går.

Tolv år siden hun ble lam

I høst er det tolv år siden Birgit ble lam.

– Hvis noen hadde sagt til deg i 2009 at du skulle vinne gull i 2021 i Paralympics. Hadde du trodd på det?

– Jeg hadde ikke trodd på dem. Det jeg husker best fra perioden etter at jeg ble lam var at jeg lurte på hvordan livet skulle bli nå. Jeg visste ikke hvordan man lever uten bein. Jeg hadde jo gått i 20 år. Det fantes ikke noe håndbok i det å bli lam.

Hun måtte lære alt på nytt igjen og husker enda alt det som nå var nytt for henne.

– Man må lære å kle på seg på nytt, komme seg på toget og gå på butikken. Det er så mange enkle ting hverdagen man må lære seg på nytt. Det at jeg skulle vinne Paralympics var en fjern tanke da, sier hun.

FJERN TANKE: - Det at jeg skulle finne Paralympics var en fjern tanke for 12 år siden. I høst er det 12 år siden hun ble lam. Foto: Torstein Bøe/NTB

Fra sommer-OL til langrenn?

Det er kun to år til kvalifiseringen i roing til lekene i Paris, men om seks måneder arrangeres vinter-OL i Beijing. Om Birgit Skarstein er å se på startstreken under vinterlekene vites enda ikke.

– Jeg har staket mye på rulleski, men det er Tokyo som har vært førsteprioritet og roing er min hovedidrett. Det er veldig artig å gå på ski og jeg har trent systematisk på ski, sier hun.

Skarstein forteller at hun har gått på rulleski hver dag i oppkjøringen til Tokyo, men vil ikke røpe noe mer i sofaen til God morgen Norge om det blir vinter- OL på henne.



– Det kan være mulig. Jeg holder døra på gløtt og så skal jeg sette meg ned og se hvordan jeg skal prioritere vinteren, sier en hemmelighetsfull Skarstein.

Men først skal hun ta seg en velfortjent ferie i én uke og tenke på hva hun skal bruke tiden på fremover.

– Jeg skal padle på gøy og ikke på pulsklokke, avslutter hun.