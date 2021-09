Elektriske Volvo XC40 er en stor suksess for Volvo her hjemme. Så langt i år er dette den fjerde mest solgte bilmodellen og den har bidratt til en økning av det samlede Volvo-salget på hele 79,6 prosent, så langt i år.

Nå kommer en ny modell som bør kunne gi ytterligere salgsvekst. Fra i dag kan du nemlig bestille Volvos nye XC40 Recharge-variant.

Her dropper Volvo en av de elektriske motorene, dermed forsvinner også firehjulstrekken. Den nye utgaven har forhjulsdrift og mindre batteripakke enn i versjonen med 4x4, den estimerte rekkevidden til nykommeren ligger på 400 kilometer.

Startprisen på den nye modellen er på 439.900,- kroner, med service og forsikring inkludert i prisen. Til sammenligning starter XC40 Recharge Twin med firehjulstrekk på 524.900 kroner. Vi snakker altså et betydelig priskutt.

XC40 startet elbilsatsingen hos Volvo. Snart får den følge av en rekke nye modeller.

Mye er inkludert

– Med denne XC40-varianten gjør vi en av Norges mest populære elektriske SUV-er tilgjengelig i en ny prisklasse. Bilen leveres med et godt utstyrsnivå og er gunstig priset, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Volvo legger til rette for å gi kunden et mest mulig bekymringsløst bilhold, enten man kjøper eller abonnerer på bilen. Derfor inkluderer de tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, bytte av vindusviskere (én gang i året) og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt, på sine elbilmodeller.

VW ID.4 er en av mange konkurrenter – her møtes de to til duell

Interessen for elektriske XC40 har vært skyhøy i Norge. Den blir neppe mindre etter nyheten om utgaven med forhjulsdrift.

Kan trekke henger på 1.500 kilo

Batteriet i den nye XC40-varianten er på 70 kWt (67 kWt netto) og Volvo har foreløpig estimert en rekkevidde på ca. 400 kilometer i henhold til WLTP-kjøresyklusen. Batteriet kan lades fra 10 til 80 prosent kapasitet på ca. 32 minutter med en lynlader, da forutsatt optimale forhold. Antall hestekrefter går ned fra 408 til 231. Det vil naturligvis påvirke ytelsene. 0-100 går likevel på relativt friske 7,4 sekunder.

Viktig for norske kunder: Det blir mulig å bestille bilen med tilhengerfeste, tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

– XC40 Recharge har egenskaper som gjør den til en perfekt elbil for Norge og det er nok grunnen til at den selger så godt. Det er en praktisk og høyreist SUV med god rekkevidde, masse kraft og mulighet for hengerfeste, sier Trosby, i en pressemelding.

Var med en liten stund, men nå er dieselmotoren borte i XC40

Nye Volvo C40 ble vist for norsk presse første gang denne uken. Mye er identisk med XC40, men taklinjen og hekken er ny.

Kjøpe - eller abonnere

I standard utstyrspakke får man kupevarmer, varme i baksetet, parkeringssensorer og ryggekamera. Bilen leveres med innebygd SIM-kort og er ferdigkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner og XC40 Recharge vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA), noe som gjør at eieren selv kan oppdatere bilen med siste funksjonalitet uten å måtte besøke et verksted.

For de som ikke ønsker å kjøpe bilen, tilbyr Volvo abonnement med en startpris på 6.090 kroner med tre års bindingstid og 7.090 kroner med tre måneders bindingstid. Her er Volvo tidlig ute med å tenke nye og fleksible løsninger.

Produksjonsstart for den nye XC40-varianten er for øvrig i november. Nå de første bilene kommer til Norge, er ennå ikke bekreftet.

Volvos første som bare er elbil – her er den i Norge

Video: Her er aller siste elektriske nyhet fra Volvo