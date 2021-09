Kritikken hagler mot podkast-profilene

Misfornøyde fans raser mot PodMe og Podimo etter at de har kjøpt opp mange av Norges største podkaster og lagt dem bak betalingsmur. Flere mener dette handler om pengegriskhet for podkast-profilene.

Det er to store aktører som står for et skifte i tilgjengeligheten av podkaster i Norge: PodMe og Podimo. Disse to aktørene kjøper opp podkaster, og putter dem bak betalingsmur. Fansen reagerer på at podkaster som før var gratis, nå skal koste penger.

Det startet med at Radioresepsjonen, som nå heter Papaya, og Friminutt ble kjøpt opp av PodMe.

De to siste, store podkastene som nå er lagt bak betalingsmur er G-punktet med Iselin Guttormsen og Harm og Hegseths podkast. Her har det kommet mange reaksjoner og kritikk fra skuffede lyttere.

Ikke fornøyde

Det er svært mange som kommenterer at de er misfornøyde med at G-punktet nå er bak betalingsmur. Mange mener at dette er et ekskluderende grep fra Podimo. Kommentarene lyder blant annet:

«Skal kun de rike kunne høre på dette?»

«For mange familier under fattigdomsgrensen er 79 kroner mye penger og kan ikke brukes på podkast.»

Harm og Hegseth får også kritikk. Stadig flere fans gir podkasten dårlig rating i podkast-appen til Apple. De skriver at de boikotter podkasten, og studenter skriver at de ikke har råd til å følge dem videre.

Flere skriver at de nevnte kjendisene har nok penger til å ikke gjøre podkasten utilgjengelig, og synes derfor det er trist at de gjør dette mot fansen.

Manageren til Harm og Hegseth, Marte Stinessen Schei i Max Social, ønsker ikke å svare på God kveld Norges spørsmål om den nevnte kritikken, og mener PodMe må stå for svarene her. Manageren til Guttormsen, Christina Alvarez i Eccentric People, svarer derimot fansen:

– Det vi kan si er at konseptet rundt G-punktet fra starten har vært å lage godt innhold og underholdning med interessante gjester. At det skulle bli så godt mottatt er noe Iselin og vi i produksjonen bak er veldig stolt over. Tiden det tar å spille inn ukentlige podkastepisoder er betydelig for henne, og for alle som jobber med klipp, etterarbeid av lyd og nå også video. Sammen med Podimo får Iselin og vi mulighet til å lage enda bedre innhold, og utvikle konseptet rundt G-punktet videre.

Hun sier det tidligere var «gratis» å strømme musikk, og mener det er naturlig at podkast-industrien beveger seg i samme retning og blir mer profesjonalisert. Hun sier de forventer en viss lytternedgang i starten av Podimo-prosjektet.

– Vi har forståelse for at lyttere som har hatt tilgang til G-punktet via Spotify eller andre tjenester synes det er leit at de nye episodene nå ikke vil være tilgjengelige uten abonnement på Podimo, men det er viktig å få frem at alle 91 tidligere episoder med masse godt innhold fortsatt er tilgjengelig der gamle og nye lyttere har hørt podkast før.

Verken managementet til Harm og Hegseth eller Guttormsen svarer på om de nye podkast-avtalene betyr mer penger for kjendisene.

Som nevnt er det ikke bare disse to podkastene som har fått kritikk og beskyldninger om at penger var motivasjonen bak betalingsmur-prosjektet. Det har vært minst like mye spekulasjoner rundt hvor mye Mikkel Niva, Herman Flesvig, Bjarte Tjøstheim, Tore Sagen og Steinar Sagen får i lønn nå som podkastene deres er bak betalingsmur. Alle fem gikk fra NRK til PodMe.

Usikkerhet rundt lønning

PodMe-redaktør i Schibsted, Kristin Ward Heimdal, ønsker ikke å fortelle hvor store beløp de frister med. Hun sier de har gjort andre grep enn bare lønn for å lokke til seg profiler.

– Vi opplever at profilene motiveres av å være med på en storsatsing som vil være med å forme podkast-bransjen fremover, og at vi kan tilby både et fagmiljø, en arbeidsplass og selvsagt vilkår som reflekterer det vi og de mener er verdien i en abonnementsbasert modell.

En som derimot ønsker å fortelle hvor mye radioprofilene tjener, er podkast- og P3-profil Wolfgang Wee. Han mener å vite hva lønningsnivåene ligger på, og forteller det i «Wolfgang Wee Uncut».

– Friminutt skulle få 2 millioner i året over en 3-5 års basis. Så skal Radioresepsjonen få 3-4 millioner per hode, sier han, og påpeker at han ikke har de nøyaktige tallene klart foran seg.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen har tidligere uttalt til Kampanje at vi er inne i en ny medietid.

– Vi har mistet en del TV-profiler og det har vært mye fokus på hvor stor betalingsvilje det har vært fra TV 2, Discovery og TV3 på TV-profiler. Det vi opplever nå (med podkast, journ. anm) er mye større enn det. Her er det en kraft og betalingsvilje med tanke på å skaffe seg profilene som vi aldri har opplevd på TV-området.

BYTTER BEITE: Tore Sagen, Bjarte Tjøstheim og Steinar Sagen gikk fra NRK til Schibsted. I den anledning går de fra å produsere Radioresepsjonen til å produsere Papaya. Foto: Thomas Winje ijord

Syvsifret

Medierådgiver og markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen (59) jobber til daglig i PR-selskapet Hausmann. Han har også jobbet som leder i flere mediebedrifter.

Han tror lønningene er en av årsakene til at de store profilene, som Herman Flesvig, Mikkel Niva, Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, valgte å gå fra NRK til Schibsted.

– Det er vel spesielt to områder som lokker profiler over. Nummer én er satsting på området og ressurser til å lage, markedsføre og distribuere innhold. Nummer to er at få gjør vel dette av ren veldedighet. Mange skjønner at de har god markedsverdi og at de dermed kan ta seg godt betalt gjennom lønninger. Blir ikke forundret om lønninger er syvsifret.

God kveld Norge har kontaktet managementet til både Friminutt og Papaya. De har fått oppgitt tallene i artikkelen, men ønsker ikke å uttale seg.

NORGES STØRSTE: Friminutt produseres fortsatt av NRK, men snart skal de til PodMe. Per dags dato står Mikkel Niva og Herman Flesvig bak Norges største podkast. Foto: Tore Meek/NTB

Ny tid i mediebransjen

Kristin Ward Heimdal forteller at forventningene deres er at PodMe skal ta en ledende posisjon innenfor podkast-abonnement i Norden. Hun sier betalingsmur-grepet er del av en langsiktig strategi og satsing som de tror vil være lønnsom og gi mer verdi for brukerne.

Podimo-sjef Lina Tandberg Martens har også store ambisjoner. Podimo har virkelig tatt opp kampen mot PodMe. Podimo har signert profiler som Jan Thomas, Ida Fladen, Siri Kristiansen, Harald Eia og Guri Solberg.

– Vi mener at godt innhold er verdt å betale for. Podkasterne legger ned mye tid og innsats i innholdet de lager. Podimo ønsker å bidra til at podkasterne og produksjonsselskapene får mulighet å lage enda bedre innhold, og vi ønsker å gi norske lyttere den beste lytteropplevelsen. Vi satser på norske produksjoner og profiler, og både podkaster og lydbøker, slik at norske lyttere får en helt unik brukeropplevelse, sier Martens.

Arne-Inge Christophersen synes det er spennende å følge utviklingen til podkastmiljøet i Norge. Så lenge innholdet er godt nok, tror han det er betalingsvillighet.

– Denne profesjonaliseringen gir større modenhet, og annonsørene viser større interesse og betalingsvillighet. Samtidig så vokser hver dag antall nye brukere av podkaster. Selv om man nok fortsatt kan snakke om en tidlig fase for kanalen, er utviklingen svært positiv. I tillegg går mediemarkedet veldig bra for tiden, og annonsørene investerer stadig mer penger – deriblant i lyd.

Heimdal hevder at Schibsted er «kjempefornøyde» med lyttertallene, men ønsker ikke å fortelle hvor mange som har hørt på de første epsiodene av Papaya bak betalingsmur. Schibsted skjuler lyttertallene fra «Podtoppen», som er Norges offisielle toppliste for podkaster.

Podimo ønsket i utgangspunktet å dele lyttertallene på Podtoppen, men må vurdere dette på nytt nå som konkurrenten har tatt et så tydelig standpunkt.

– Vi har akkurat lansert Podimo i Norge. Strømmetjenesten for podkast og lydbøker har kun vært tilgjengelig i en drøy måned. Som tidligere styreleder i Podtoppen ser jeg helt klart verdien av målingen, og vi har hatt en intensjon om å inkludere våre podkaster. Nå har imidlertid Schibsted sagt at de trekker sine podkaster fra Podtoppen. På bakgrunn av det må vi gjøre en ny vurdering om deltakelse, sier Podimo-sjef Lina Tandberg Martens.