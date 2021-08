Kranbilsjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykke

Sjåføren av kranbilen, som kolliderte med en bil i Flå forrige uke, er siktet for uaktsomt drap. Tre brødre mistet livet i ulykken.

Politiadvokat Andrea Finckenhagen i Sør-Øst politidistrikt bekrefter siktelsen overfor NRK.

Kranbilsjåføren er siktet for straffelovens paragraf 281, om uaktsom forvoldelse av død. For å bli siktet etter denne paragrafen, er det tilstrekkelig at man har utvist vanlig uaktsomhet.

Tirsdag ble siktelsen mot sjåføren utvidet til å også gjelde brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, som innebærer at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

Stiller seg uforstående

Politiet har tidligere uttalt at de ønsket å inndra kranbilsjåførens førerkort etter ulykken.

Politiadvokat Finckenhagen sier at de må ta ut en siktelse for å kunne inndra førerkortet.

– I den forbindelse har vi siktet ham for uaktsomt drap, sier Finckenhagen.

Kranbilførerens forsvarer, advokat Christian Arnkværn, sier til NRK at mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han er ikke enig i at han kan ha gjort noen ting i forbindelse med den ulykken der som gjør at han kan ha noe som helst skyld i at det skjedde, sier Arnkværn.

Sterkt preget

Det var sent mandag kveld i forrige uke brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17) mistet livet i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulsvik i Hallingdal.

Det var brødrene Emad (20), Yahya (17) og Ibrahim (18) Jamal Sirwil som mistet livet i trafikkulykken. Foto: Privat

Brødrene, som var hjemmehørende i Flå og Noresund, var på vei i retning mot Flå da bilen de kjørte, kolliderte med en kranbil på riksvei 7.

Begge kjøretøyene havnet utenfor veien, og personbilen begynte å brenne.

Alle de tre brødrene i bilen omkom på stedet.

Ordfører Knut Martin Glesne i Krødsherad sier at hele kommunen er sterkt berørt av ulykken.

– Det er personer i våre kommuner som har gått bort i denne tragiske hendelsen. Det preger oss veldig sterkt, sa Glesne til TV 2.

De tre brødrene ble gravlagt i Åmot kirke mandag.