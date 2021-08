Derfor starter vi med angrekort for rusmisbrukere

I dag er det Verdens overdosedag, og jeg har tent et lys for alle de som forsvant fra oss for tidlig.

Det er sterkt å møtene mennesker som har mistet noen de elsket til sykdommen rusavhengighet.

Det er møtene med mødre og fedre som ikke greide å sove om natta i frykt for at telefonen skulle ringe med beskjed om at det verste hadde skjedd og som har gått gatelangs på kveldene og lette etter noen de var redde for å finne.

Derfor må vi sørge for at flere rusavhengige får den riktige hjelpen.

For å lykkes med det må vi fjerne skam og stigmatiseringen. Derfor trenger vi en rusreform.

Vi må slutte å straffe folk som trenger hjelp.

Unge som begynner med illegale rusmidler må kunne snakke med en trygg voksen uten å være redd for å få stemplet som kriminell.

Hver eneste dag

En som har ruser seg lenge skal slippe å få bøter og straff når en forsøker å mester livet så godt en kan.

Det finnes én overdosedag for å minne oss på at arbeidet for å redusere antall overdoser må gjøres hver eneste dag.

Antallet overdoser har økt under pandemien, og minner oss på at rusen ikke går i karantene.

Overdosekort

Vi må gjøre enda mer for å hjelpe dem som har tatt en overdose og forebygge at det skjer igjen.

Derfor styrker vi nå oppfølgingen etter overdoser.

En utfordring i dag er at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen etter en overdose.

Nå innfører vi blant annet et angrekort, som gir pasienter som er behandlet for overdose en åpen mulighet til å returnere til behandling i 48 timer.

Jeg håper dette kan bidra til å redusere antall overdoser og gi dem som har tatt overdose bedre .

Vi skal fortsette det skadereduserende arbeidet og bygge ut behandlingstilbudet.

Mestre livet

Det skal være lett å få hjelp.

For mange mennesker som har en rusavhengighet er det viktig å selv kunne velge ett behandlingsopplegg som en tror på og er motivert for.

Derfor er fritt behandlingsvalg spesielt viktig for disse pasientene. Pakkeforløpene skal sørge for at avrusing, behandling og oppfølging etterpå henger sammen og er tilpasset den enkelte.

Flere team med både kommunene og spesialisthelsetjenestens folk skal sørge for at de sykeste med dobbeltdignoser får hjelp til å mestre livet.

Vi trenger denne dagen for å minnes de vi har mistet og for å minne oss på at vi ikke har flere å miste.

