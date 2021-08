TV 2 erfarer: Barmen ønsker å terminere kontrakten umiddelbart

Konflikten mellom Sportsklubben Brann og Kristoffer Barmen (28) har tilspisset seg de siste dagene. I går ble det kjent at partene ikke ble enige under forhandlinger, og spillerens advokat Erik Monsen antydet at Barmen kom til å måtte stille på Brann-trening i løpet av uken.

1. august 2011 skrev Kristoffer Barmen under sin første profesjonelle kontrakt med Brann. Da han mottok oppsigelsen tidligere i denne måneden hadde Barmen vært i klubben - som profesjonell fotballspiller - i over ti år.

Ifølge arbeidsmiljøloven gjelder da minst tre måneders oppsigelse.

Med andre ord må Brann forholde seg til Kristoffer Barmen som ansatt ut sesongen 2021 - dersom de ikke blir enige om annet i løpet av dagen.

Dette gjelder etter det TV 2 forstår både hans rett til å stå i stillingen, samt Brann sitt økonomiske ansvar i oppsigelsestiden.

Etter det TV 2 kjenner til skal Barmen ha vært tydelig på at han ønsker å bli fristilt i dette overgangsvinduet. Dette fordi han ønsker å legge saken bak seg, og at begge parter kan gå videre.

Men Brann, som altså sitter på spillerlisensen de neste fire årene, har ikke umiddelbart samtykket til dét.

Klubben skal ha rettet flere krav, og blant annet bedt Barmen om å si fra seg utestående lønn og kompensasjon.

Etter det TV 2 forstår ønsker Brann også en garanti om at 28-åringen ikke tar konflikten til retten, noe Barmens advokat har uttrykt i media som et mulig scenario.

Uansett er timeglasset i ferd med å renne ut.

Fristilles ikke Barmen i løpet av dagen kan han i prinsippet ikke finne seg ny arbeidsgiver før neste overgangsvindu åpner 1. januar 2022.

Da må både Brann og Barmen, som arbeidsgiver og arbeidstaker, innfinne seg med at 28-åringen må stille på jobb når sykemeldingen opphører.