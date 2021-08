Virgil van Dijk om Haaland-rosen: – Det var søtt sagt

Virgil van Dijk og Louis van Gaal stilte til pressekonferanse hjemme i Nederland før de senere tirsdag reiser til Norge.

Der fikk stopperkjempen naturligvis spørsmål om rosen Haaland kom med da Norge hadde pressekonferanse på mandag.

– Sa han det? Det var søtt sagt, sier Van Dijk om Haalands kommentarer mandag.

Erling Braut Haaland sa under mandagens pressekonferanse at Virgil van Dijk var verdens beste midtstopper.

– Jeg synes han er den beste midtstopperen. Jeg tror ganske mange andre i rommet er enig med meg i det. Han er rask, sterk og «grævla» smart, og det er tre viktige ting du må ha. Jeg har spilt mot ham to ganger, sa Haaland.

I 2019 møtte de to superstjernene hverandre i Champions League-gruppespillet. Haaland spilte den gang for RB Salzburg og slet med sykdom, men noterte seg likevel for et mål da han ble byttet inn i oppgjøret på Anfield.

Nederland-sjef Louis van Gaal fikk også spørsmål om hvordan han rangerte Haaland.

– Jeg håper vi kan blokkere Haalands krysningsløp. Da er problemet løst. Vi har gode forsvarsspillere som kan løse problemet. Det viktigste er at pasningen ikke når fram til Haaland. Det er det beste laget som vinner, svarte van Gaal.

Under pressekonferansen sa også Louis van Gaal at Memphis Depay er usikker til kampen, men at det er en mulighet for at han starter mot Norge.

– Det ser bra ut. Han trente i går, men jeg har ennå ikke snakket med ham etter dagens trening, sa nederlendernes landslagssjef.

Som videre røpte at de som starter kampen mot Norge har fått beskjed, men at han ikke ønsker å snakke om hvordan Nederland kommer til å spille.

– Jeg vil ikke svare på hvordan vi kommer til å angripe kampen. Jeg vil ikke røpe noe overfor mine kolleger i Norge. Dette er viktig informasjon for oss, sa han.

Nederlenderen fikk spørsmål om hvor mange norske spillere kunne ha spilt på det nederlandske landslaget.

– Det er fem norske spillere som kunne spilt for Nederland. Jeg synes vi er sterkere i visse posisjoner, men det er alltid laget som kommer først. Jeg tror på individuelle kvaliteter, men laget som helhet er viktigst, svarte han.

