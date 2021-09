Stine (31) skulle selge bilen på Finn.no: – Jeg følte noe var galt etter ti minutter

Stine Pedersen og samboeren Christopher Bakke Aasheim venter tvillinger om svært kort tid. Nettopp derfor fant de ut at de skulle kvitte seg med Pedersens Audi A3 fra 2015, og heller gå for en litt romsligere variant.

– Jeg har en femåring fra før av, så vi trenger en større bil nå som tvillingene kommer om en måned, forklarer Pedersen til TV 2.

Paret ønsket å selge bilen selv, og Aasheim la ut en annonse på markedsplassen Finn.no. Etter en måneds tid, og etter flere forespørsler om pruting, ringte Aasheims mobiltelefon fredag 27. august.

Saken ble først omtalt i Telemarksavisa.

– Det var en mann som sa han ønsket å se på bilen. Christopher var på jobb, og jeg var hos jordmoren kun ti minutter unna, og derfor ble vi enige om at det var jeg som skulle dra hjem for å møte han, sier hun.

Pedersen tenkte det var litt ukomfortabelt å vise frem bilen helt alene.

– Jeg husker jeg spurte samboeren om hva jeg skulle si dersom denne mannen ønsket å ta den med ut på en kjøretur. Jeg kommer jo selv ikke inn i bilen, den er alt for lav og trang.

– Han virket veldig vanlig

31-åringen forteller om en mann i 45-50-årsalderen som kom gående langs veien mot huset. Hun beskriver han som etnisk norsk, lys i huden, tynn i håret og velstelt – men ikke pyntet. Han hadde østlandsdialekt.

– Han virket veldig vanlig. Han var interessert og hadde peiling på bil. Han sa han hadde hatt en lignende bil tidligere med en større motor. Men den hadde røket og nå var han på jakt etter en ny, forklarer Pedersen.

SØKK BORTE: Paret har anmeldt hendelsen til politiet. Foto: Privat

Mannen sa han senere skulle til Drammen for å se på en annen, rød bil og sammenligne de to. Han hadde på seg blå jeans og en mørk overdel.

– Han sa han jobbet i en fiskebil. Ettersom han kom gående, tenkte jeg at han kanskje hadde parkert fiskebilen utenfor en butikk i nærheten.

Ville prøvekjøre bilen

Etter å ha spurt om EU-godkjenning, sjekket motoren og servostyringen, spør mannen om han kan ta en runde rundt kvartalet.

– Jeg tenkte ikke så mye over det. Det virket trygt og greit. Jeg tenkte at han måtte få seg en tur og få bilen opp i fart. Men, da det hadde gått ti minutter så følte jeg at noe var galt.

– Det var Christopher som hadde snakket med ham, så jeg ringte samboeren og ba han om å ringe opp mannen.

Men, da Aasheim ringer tilbake på det samme nummeret, er det en ansatt på bensinstasjonen Shell i Porsgrunn som svarer.

De kunne bekrefte at en mann hadde lånt bensinstasjonens telefon.

– Da forsto vi at bilen var borte.

Vil advare andre

Paret ringte politiet og anmeldte tyveriet. I ettertid sitter Pedersen igjen med en skyldfølelse, men er også sjeleglad for at hun ikke satt seg inn i bilen sammen med mannen.

– Jeg synes det er ekkelt å tenke på at han har vært her. Jeg lurer på hva som kunne ha hendt hvis jeg sa «nei» da han spurte om å prøve bilen. Det er vanskelig å ikke fokusere på de tankene, men jeg prøver å tenke at det ikke er min skyld. Jeg får ikke gjort så mye med det, verken økonomisk eller psykisk.

Pedersen og Aasheim fikk tirsdag kveld bekreftelse på anmeldelsen.

Nå ønsker hun å advare andre som planlegger å selge bil på egenhånd.

– Det er enkelt å stole på folk, men vær ekstra forsiktig. Det er jo fryktelig lett for meg å si i etterkant ... men, stå på ditt og be om å se førerkort. Selv om det kunne vært et falskt et, så hadde jeg i hvert fall følt at jeg hadde gjort litt mer, avslutter Pedersen.

– Rent tyveri

Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet, sier at akkurat denne saken havner utenfor deres ansvarsområde.

– Dette er jo rent tyveri, og dermed en politisak. Heldigvis hører vi sjelden om slike frekke varianter, selv om forbrukere er utsatt for svindel og lureri innimellom, sier Iversen til TV 2.

Forbrukerrådet har skrevet en liste over hva man bør tenke på før man kjøper og selger bruktbil på egen hånd. I denne sammenhengen peker Iversen på at fjerde punkt er en nyttig tommelfingerregel:

Sjekk pris på tilsvarende biler i markedet

Vær ærlig om bilens stand

Ta gode bilder av en nyvasket bil

Sjekk førerkortet til potensielle kjøperen før prøveturen

Skriv kontrakt, du finner vår mal her.

Bruk elektronisk salgsmelding

Ikke gi fra deg nøklene før du har fått betalt

– Husk at du som privat bilselger etter kjøpsloven har 2 år ansvar for skjulte feil ved bilen. Dersom bilen selges «som den er» reduseres ansvaret betydelig, men da må du regne med å få mindre for bilen.