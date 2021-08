Politiet om skyting tre ganger på to uker i Oslo: – Tar det på største alvor

Tirsdag formiddag innkalte Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, inn til en pressebrif i forbindelse med skytehendelsene.

– Sånn innledningsvis vil jeg si at vi på kort tid har hatt flere skyteepisoder i Oslo. Dette tar vi på det største alvor, det er svært alvorlig at det skytes i det offentlige rom, og vi forstår at dette skaper uro og at de som både ferdes og bor i områdene kan bli redde. To av hendelsene har jo skjedd knyttet til T-bane og den siste skjedde midt i et boligområde på Trosterud, sa Metlid da hun startet pressebriefen.

– Ingen sammenheng

Hun understreker at politiet ikke ser noen sammenheng mellom de tre hendelsene, og at det er en høy prioritet for politiet å etterforske sakene.

– Det er ikke sammenheng mellom de siste sakene, og vi knytter heller ikke alle sakene til gjeng- eller kriminelle miljø. Og det er det viktig å kommunisere ut nå. Vi følger imidlertid veldig nøye med på gjengsituasjonen og kriminelle miljøer i Oslo. Vi har god kunnskap og etterretning, og det bruker vi aktivt, sier Metlid.

Politiet vurderer det ikke slik at det er en endring i situasjonsbildet i de kriminelle miljøene i hovedstaden, til tross for de siste par ukenes hendelser.

Dette er de tre skyteepisodene i Oslo de siste ukene:

Søndag 15. august ble to unge gutter skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. En av dem ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen er pågrepet.

Onsdag 25. august ble to menn skutt ved en oppgang på Trosterud i Oslo. Begge havnet på sykehus. Ingen er pågrepet i forbindelse med skytingen.

Mandag 30. august ble en mann i 20-årene skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. Mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Han er under medisinsk behandling.

Brynseng: Pågrep mann i natt

Mannen som er pågrepet etter skytingen på Brynseng T-banestasjon i Oslo mandag kveld, er siktet for drapsforsøk. Politiet knytter saken til et kriminelt miljø.

– Vi pågrep i natt en mann i 20-årene i en leilighet i Oslo. Han er kjent for politiet fra tidligere, og vi knytter saken til et kriminelt miljø som politiet er godt kjent med, sa Metlid på pressebriefen.

Mannen er siktet for drapsforsøk. Han har foreløpig ikke vært i avhør med politiet. Politiet ber vitner til hendelsen om å ta kontakt med politiet om de ikke allerede har vært det.

Det var rundt klokken 20.30 mandag kveld at politiet rykket ut med store styrker etter melding om skudd ved Brynseng stasjon.

– Politiet var raskt på stedet, og der finner vi en mann i 20-årene med skuddskader. Det ble umiddelbart iverksatt livreddende førstehjelp, og han er nå utenfor livsfare, sier Metlid.

Hun sier at det er en relasjon mellom offer og siktede, men hun vil ikke gå nærmere inn på relasjonen.

Den siktede mannen har altså foreløpig ikke forklart seg for politiet. Han skal først møte sin forsvarer, og politiet ønsker å få til et avhør etter dette.

Trosterud: – Ikke konflikt eller kriminelt miljø

Metlid fortalte også at politiet har drevet full etterforskning av skyteepisoden på Trosterud i en ukes tid.

– Det er en sak vi foreløpig ikke har gjort pågripelser. Der har vi konkrete spor, og vi har tro på at de skal føre frem, men foreløpig er det ingen pågripelser. Men etterforskningen går fremover.

Metlid lover videre oppdatert informasjon så raskt hun har det.

– Dette er en sak vi ikke knytter til konflikter eller kriminelle miljø. Og vi holder alle muligheter åpne i den saken.

Politiet etterforsker derfor saken bredt.

– Dette er en svært høyt prioritert sak. Det er beordret inn folk fra flere driftsenheter i politidistriktet og det jobber folk ute operativ dag og kveld og det pågår etterforskning for fullt så å si døgnet rundt. Så den saken håper vi snart å komme videre i.

Skøyenåsen: Ofrene utenfor livsfare

Om episoden i T-banevognen på Skøyenåsen har ikke Metlid så mye nytt å melde.

– Det er jo en sak som skapte veldig mye uro og reaksjoner, forståelig nok. Siktede der har fortsatt ikke forklart seg for politiet.

Metlid forteller at de fornærmede er utenfor livsfare, og at de har bidratt godt i etterforskningen.

– Det er for tidlig å si noe endelig om motiv og foranledningen. Det er jo også en person vi kjenner godt fra før, sier Metlid.