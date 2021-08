Bråthen i dialog med Skiforbundet

Etter hektisk møtevirksomhet på ulike fronter i går, så kan det se ut som man nærmer seg en avklaring på hoppbråket som har rast de siste 14 dagene. Det er Clas Brede Bråthens advokat som bekrefter dette overfor TV 2 i dag.

– Jeg kan bekrefte at det er opprettet en dialog med skiforbundet. Og da håper vi selvsagt at det kan være mulig å finne en løsning på konflikten, sier Marit Håvemoen til TV 2.

Advokaten ønsker ikke å kommentere hvilke løsninger de ser for seg. Og etter det TV 2 forstår er kontakten foreløpig på advokatnivå.

– Nærmere løsning

I går ettermiddag møtte Clas Brede Bråthen sponsorene i hopp. Det ble et positivt møte for sportssjefen.

– Det er alltid godt å møte de jeg definerer som en del av hoppfamilien. At de vil høre på min versjon av saken er noe jeg setter pris på, sa Braathen etter møtet.

Han trodde også på en løsning i saken.

– Vi er nærmere en løsning. All den tid at tiden går. Det er ikke jeg og min person som er viktig oppi dette. Jeg tenker mest på hopperne våre og det sportslige apparatet. For dem er det viktig at dette ikke drar ut i tid, sier Braathen til TV 2.

Tung støtte fra pengemakten

Etter det TV 2 erfarer var også sponsorene svært tydelige på i møtet med skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg at de støttet Braathen i den pågående konflikten. Budskapet fra sponsorene var også tydelig på at konflikten skiforbundet og Braathen stod i, ikke harmonerte med de verdiene de som sponsorer står for.

Beskjeden var å rydde raskt opp. Hvis ikke er de tvunget til å vurdere sin framtid som sponsorer for skiforbundet.

TV 2 har fått bekreftet fra flere kilder på møtet at dette ikke var stilt som et ultimatum fra sponsorene. Men som et svært tydelig signal om hvordan de opplevde den knallharde personkonflikten mellom Bråthen og forbundet.

Etter 14 dager uten dialog mellom Clas Brede Bråthen og skiforbundet, er samtalene om en mulig løsning i gang i dag.