Rapport: Spår økte globale utslipp ved oljekutt

Rystad Energy konkluderer med at et kutt i produksjonen av olje og gass i Norge trolig vil bidra til økte globale utslipp av klimagasser.

Det er bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som har bestilt rapporten.

Rapporten ble kontroversiell allerede to uker før framleggelsen fordi programleder Fredrik Solvang konfronterte MDG-leder Une Bastholm med noen av hovedfunnene i den da upubliserte rapporten under NRKs partilederdebatt i Arendal 16. august.

I rapporten konkludere Rystad Energy med at et produksjonskutt i Norge «med stor sannsynlighet» vil øke de globale klimagassutslippene.

En viktig del av forklaringen er at norsk gass som fjernes fra markedet, trolig vil bli erstattet med gass og LNG fra land som Russland og USA. Der er utslippene høyere.

REFSER RAPPORTEN: Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Terje Pedersen

Et kutt i oljeproduksjonen i Norge spås derimot å gi marginalt lavere globale utslipp av klimagasser.

– Null troverdighet

MDGs 1. stortingskandidat i Oslo, Lan Marie Berg, er svært kritisk til rapporten.

– Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen, for å avspore klimadebatten to uker før valget.

– Jeg er mektig lei av oljelobbyens propaganda og stadig mer desperate forsøk på å villede klimadebatten. Vi har opplevd nok en sommer med dødelig ekstremvær. FN-sjefen har varslet kode rød for menneskeheten. Nå har Norge en historisk mulighet til å gå foran og vise lederskap i klimakampen, gjennom å stanse leting etter mer olje og gass.

Hun viser til rapporter som mener det stikk motsatte av rapporten fra Rystad Energy.

– Norges tolv ledende økonomer på dette feltet mener norsk oljekutt har klimaeffekt, og har vist dette i en fagfellevurdert artikkel publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

– Selv om oljelobbyen desperat forsøker å villede det norske folk til å tro noe annet, så skyldes klimakrisa vi nå står i forbrenning av olje, kull og gass. Norge er verdens åttende største klimaversting gjennom vår eksport av CO2-utslipp. Dette må vi slutte med. Det er dette som er den viktige saken i denne valgkampen, nemlig hvordan få til en trygg avslutning på oljealderen.

Berg sier MDG har en plan for omstilingen.

– MDG vil ikke at oljearbeiderne skal ta ansvar for omstillingen alene. Forrige uke la vi frem vår plan for å fase ut oljeindustrien og sikre 150.000 grønne jobber innen 2035. Da kan vi gjøre Norge til et klimaforbilde på rekordtid.

«I praksis er direkte klimafiendtlig»

Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, mener derimot at Norge bør være det siste landet som faser ut olje- og gassnæringen.

NORGE BØR SIST UT: Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix)

– Norge bør være siste land i verden som faser ut olje- og gassnæringen. Selv på lengre sikt vil vi ha en petrokjemisk industri som er vesentlig for produksjon av nesten av typer varer. Fremfor å fase ut næringen, bør Norge posisjonere oss som et attraktivt sted for petrokjemisk industri. Over tjue prosent av global oljeproduksjon går til industrien, noe som vil vedvare selv om man over tid reduserer bruk av olje og gass til transportformål og kraftproduksjon.

Han mener MDGs politikk «i praksis er direkte klimafiendtlig».

– Venstresidens klimapolitikk vil øke globale utslipp, redusere norsk velstand, svekke global fattigdomsbekjempelse og flytte makt til Midt Østen og Russland. Redusert norsk energiproduksjon vil overtas av land med dårligere miljøregnskap, mer forurensende produksjon og mindre fokus på miljøteknologi. Jeg vil sterkt advare mot en politikk som svekker både det globale miljøet og norske interesser.

Han sier videre at de siste ukers klimadebatt virker fjernt fra realiteten.

– Jeg håper 2021-valget blir et klima- og energivalg, og jeg håper velgerne er opptatt av resultater fremfor symboler. De siste ukers klimadebatt virker helt fjernt fra realitetene i norsk økonomi og verdens energimarked. Nå må valgkampen realitetsorientere seg. Norsk petroleumsnæring sikrer arbeidsplasser og kompetanseutvikling, gir grunnlag for lønnsomme bedrifter som er grunnmuren i satsing på grønn teknologi, og gjør at vi sikrer vår energiuavhengighet.