Frisørkjeden Cutters vil fortsette å nekte å ta imot kontant betaling

Cutters fikk før jul pålegg fra Forbrukertilsynet om å ta imot kontanter, men kjeden nektet å etterkomme kravet.

Cutters oppfatning er at så lenge kjeden har forhåndsbetaling med kort som en forutsetning for å inngå avtale om hårklipp, så bryter det ikke med finansavtaleloven.

– Regelverket er uklart og utdatert, men det viktigste for oss er at kontant betaling ikke er noe våre kunder etterspør, sier daglig leder i Cutters, Kristian Solheim.

Kontantfritt i fem år

Cutters har drevet kontantfritt siden oppstarten for fem år siden.

Nå har kjeden fått nytt brev der Forbrukertilsynet opprettholder at Cutters opptrer i strid med Finansloven når forbrukere nektes å betale med kontanter i selskapets frisørsalonger.

– Vi forstår at det er steder i samfunnet som trenger kontanter, men det gjør ikke vi i våre 90 salonger. Se til Sverige og Danmark. Der er ikke dette noe problem, sier Solheim.

Tilsynet vil imidlertid ikke foreta seg noe nå siden Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med å se nærmere på hvor langt retten til å gjøre opp med kontanter bør gå.

Mener Cutters bør straffes

Senterpartiet mener Cutters som alle andre selskaper er forpliktet til å ta imot kontanter.

– I norsk lov er det nedfelt at kontanter er et tvungent betalingsmiddel. Alle har behov for hårklipp, og det passer ikke for alle å betale på annen måte enn med kontanter, sier partiets finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik.

Han mener dagens lovverk bør tydeliggjøres og at det må få konsekvenser for selskaper som nekter å ta imot kontanter.

– Dersom man over tid motsetter seg klare krav, så bør det sanksjoneres med bøter i ytterste konsekvens, sier Sigbjørn Gjelsvik.

REFSER CUTTERS: Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik mener selskaper som ikke aksepterer kontant betaling bør straffes. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Det får Høyres stortingspolitiker Peter Christian Frølich til å reagere.

STØTTER CUTTERS: Stortingspolitiker Peter Christian Frølich (H) mener selskaper som Cutters selv bør kunne velge betalingsmåte. Foto: Gorm Kallestad

– Her er det 90-tallet som kaller. De får skru på «Mot i brøstet» i samme slengen. Senterpartiets politikk er så utdatert at om noen år vil alle smile av disse standpunktene, sier Frølich.

Mener regelverket er utdatert

Han mener det framstår som totalt urimelig at bedrifter som legger opp sin virksomhet rundt kontantløse transaksjoner skal pålegges å følge et regelverk som han mener er både uklart og utdatert.

Når det gjelder Cutters, mener han det er avgjørende at kundene i forkant av et besøk er klar over at betalingen gjøres via app eller kort.

– Det er en frivillig avtale. Det verste med kontanter er at de er fordyrende for bedriftene og utgjør også en risiko for ran, underslag eller annen kriminalitet, sier Peter Christian Frølich.

FORDELER: Daglig leder Kristian Solheim mener det også er en fordel å slippe å oppbevare kontanter. Foto: Klaus Holthe/TV 2

Daglig leder i Cutters, Kristian Solheim tror det aldri kommer til å bli kontant betaling i hans salonger.

– Det kan jeg aldri tenke meg, sier Solheim.