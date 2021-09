Da eieren delte bilde av den syke valpen sin, ble det avdekket en brutal virkelighet

Susanne Vedvik ville som mange andre kjøpe hund i koronatida.

– Vi var sikkert i kontakt med 50 oppdrettere før vi fikk napp, forteller Vedvik.

På Finn.no fant hun til slutt en Lhasa Apso-valp som kostet 19.000 kroner og annonsen virket veldig seriøs; «Foreldrene kommer fra anerkjente oppdrettere og har allerede fått særs god omtale for sin utvikling», stod det i teksten.

STERKE FØLELSER: Susanne ble fort glad i Tuva. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

– Jeg følte meg veldig heldig som fikk napp, sier Susanne.

Valpen holdt til i Trondheim, og ifølge Susanne var det ingen røde flagg da hun dro for å hente hunden, som straks fikk navnet Tuva.

– Allerede på vei hjem merket jeg at jeg ble sterkt knyttet til Tuva, forteller hun.

Short Ulna Syndrom

Etter en stund begynte Tuva å halte, og en veterinær slo fast at noe var alvorlig galt. Tuva måtte undersøkes videre.

Se den rørende videoen av Tuva i videoen øverst.

Beskjeden som kom fra kirurgen som vurderte røntgenbildene var tøff. Tuva måtte opereres for Short Ulna Syndrom i begge framlabbene og det hastet. Fordi Tuva allerede var på god vei til å bli utvokst måtte operasjonen skje med en gang. Susanne ble fortalt at om operasjonen ikke ble vellykket kunne det ende med at Tuva stivnet i leddene og måtte leve et liv på smertestillende, eller i verste fall måtte avlives.

Hunder i Norge: I 2020 ble det ifølge registreringsordningen DyreID registrert omtrent 4500 flere hunder enn i 2019.

Så langt i 2021 har antallet registrerte hunder fortsatt å øke.

Totalt ble 48 101 hunder registrert i 2020.

43 597 hunder ble registrert i 2019.

– Verden min raste helt sammen. I og med at Tuva allerede var sju måneder, var ikke kirurgen så veldig positiv, vi fryktet at det skulle bli mye kortere tid med Tuva enn vi trodde da vi hentet henne, forteller hun.

Operasjonen kostet mye, men heldigvis hadde Susanne forsikring.

Short Ulna er sannsynligvis en arvelig sykdom. Susanne ønsket at andre valpekjøpere skulle få muligheten til å sjekke sine valper, og tok derfor kontakt med hundeselgeren og skrev at Tuva måtte opereres for Short Ulna Syndrom.

Hun fikk et tydelig svar.

– Han svarte at han aldri hadde hørt om noen valper fra han med denne diagnosen fra tidligere kull, sier Susanne, og viser fram meldingen han sendte.

Se forklaringen fra hundeselgeren lenger nede i saken.

Fikk sjokkbeskjed

På en Facebook-gruppe for rasen Lhasa Apso spurte Susanne etter andre hundeeiere som hadde erfaring med syndromet.

– Jeg trengte å finne noen som hadde hatt en slik operasjon på sin hund og kanskje kunne fortelle at det hadde endt bra, forteller Susanne.

Slik fikk hun kontakt med Chanett Bakke som hadde kjøpt hunden Theo omtrent to år før hun selv kjøpte Tuva.

HOS FRISØREN: Her er hunden Theo sammen med Chanett Bakke hos hundefrisør. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

Theo hadde også startet å halte og måtte opereres for Short Ulna Syndrom. Chanett hadde fått samme tøffe beskjed. Det kunne ende med avliving om ikke operasjonen var vellykket.

Samme selger

Det viste seg at begge hadde kjøpt hund av den samme selgeren i Trondheim, Espen Aspaas Skjegstad. Kjøpskontraktene viser at Theo og Tuva har samme foreldre.

Da Theo ble syk i 2019 ga Chanett selgeren beskjed, og skrev at Theo måtte opereres for Short Ulna. Chanett og lille Theo var til og med på besøk hos selgeren rett etter operasjonen.

I episoden "Valpefabrikkene" på TV 2 hjelper deg møtes de to hundekjøperne for første gang.

NYOPERERT: Her er valpen Theo på besøk hos hundeselgeren etter operasjonen. Foto: Privat/Chanett Bakke

Chanett henter fram en video der hunden Theo sitter med operasjonskrage hjemme i sofaen til selgeren.

– Jeg synes det er helt utrolig at han har løyet til meg egentlig, sier Susanne når de to ser på videoen.

Fra vondt til verre

Da Susanne delte et bilde på Facebook av Tuva som lå hjelpeløs etter operasjonen, tok det fyr i kommentarfeltet. Det dukket opp flere som hadde kjøpt hund av selgeren, og enda en hund som hadde måttet operere for Short Ulna Syndrom.

Men kommentarfeltet avslørte også hvor mange kull selgeren har satt på samme tispe.

Det viste seg at valpen Tuva var født i et kull som var den unge hundemorens sjette i rekken. Ifølge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal en tispe ikke ha mer enn fem kull i løpet av et helt liv. Tisper skal også ha mellomrom mellom kullene.

Sju kull på samme tispe

En som har fulgt med på hundeselgerens virksomhet helt siden starten er Peggy H. Teveldal. Hun er selv oppdretter av rasen Lhasa Apso og solgte hundeselgeren hannhunden som er far til alle kullene.

Teveldal ble vitne til at den unge tispa fikk sitt første kull allerede da hun var omtrent 14 måneder. De etiske grunnreglene sier at en tispe skal være minst 18 måneder før hun parres første gang. Totalt er det avdekket at tispa har fått sju kull.

– Det er helt forferdelig, hun har jo fått valper på hver løpetid. En tispe som er på den alderen skulle ikke hatt mer enn maks tre kull, fortviler Teveldal.

Hun sier hun har kontaktet både Mattilsynet og politiet over flere år om denne saken, uten at noe har skjedd.

– Smaker av valpefabrikk

Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt ved Evidensia, Monica Heggelund er bekymret over dyrevelferden til tispa.

– Det er en fysisk belastning for tispa med mange kull så tett, men også en psykisk belastning, sier Heggelund.

Hun påpeker at tispa fikk kull et halvt år for tidlig og at tispa da ikke har rukket å bli voksen selv. Det er ikke greit, ifølge veterinæren.

– For meg smaker dette dessverre av valpefabrikk mer enn godt dyrehold, sier Heggelund.

– Rovdrift på tispa

Åshild Roaldset, veterinær og leder i Dyrebeskyttelsen, er tydelig når hun får vite hvor mange kull tispa har fått i løpet av fire år.

– Det er rovdrift på den tispa. For hvert kull er det en belastning for hundekroppen og det kan gå galt til slutt, sier Roaldset.

Hun reagerer også sterkt på at det har blitt avlet videre på samme foreldredyr etter at selgeren har fått vite om at avkom har fått Short Ulna Syndrom.

– Det er ulovlig i Norge å avle på syke dyr. Når du gjentar en parring som du vet gir en så alvorlig sykdom, det må man slutte med, sier Roaldset.

Begge veterinærene er tydelig på at en ikke skal avle videre på samme foreldrekombinasjon når avkom får Short Ulna Syndrom.

– Skal ikke avle på dyr som blir syke

Mattilsynet sier de ikke kan kommentere denne saken på grunn av taushetsplikt i saker som gjelder privatpersoner, men er tydelig på et generelt grunnlag om at en ikke skal avle videre på dyr som gir sykt avkom.

– Regelverket er helt klart på at en skal ikke avle på dyr som blir syke, det går på etikk, sier konstituert regiondirektør i region midt Andreas Otlo.

Mattilsynet forstår at folk blir frustrert når de opplever at de sender inn en melding og ikke opplever at det blir en umiddelbar virkning.

– Vi tar imot veldig mange bekymringsmeldinger og vi vurderer alle sammen. Det er viktig for oss at folk fortsetter å sende inn meldinger, sier Otlo.

Otlo forklarer at det har verdi for Mattilsynet å få dannet et større bilde over tid i slike saker. Og at meldingene som sendes inn danner en historikk som er nyttig for tilsynet.

Mattilsynet ønsker også å få fram at det er viktig at kjøpere selv gjør en grundig undersøkelse før de kjøper hund.

NYE VALPER: Hundeselgeren selger valper på Finn.no Foto: Skjermdump, Finn.no

Hundeselgeren la ut det syvende kullet på Finn.no samtidig som TV 2 hjelper deg jobbet med saken. Prisen for de uregistrerte valpene var 24.000 kroner. TV 2 hjelper deg ønsker gjerne å komme i kontakt med kjøpere som endte opp med å kjøpe disse valpene.

Avviser valpefabrikk

Espen Aspaas Skjegstad som har avlet på denne tispa og som har solgt flere valper med Short Ulna Syndrom, er ikke enig i at han bryter loven eller at han driver en valpefabrikk. Han skriver til TV 2 hjelper deg på e-post:

«Det har aldri vært min intensjon å avle frem syke hunder for vinnings del.»

Videre skriver han at han mener det at han har solgt hundene til langt under markedspris underbygger det.

Skjegstad hevder at han misforstod Chanett og trodde det var en nerveskade hunden Theo hadde da hun skrev om Short Ulna Syndrom.

Han skriver:

«Etter at "short ulna" ble oppdaget, og forklart slik syndromet foreligger, har nye valpekjøpere blitt orientert om at dette har oppstått sporadisk i tidligere kull. Short ulna er ikke rasetypisk for Lhasa Apso, og med en så liten frekvens av sykdommen, samt friske foreldredyr, kan man ikke hevde ren genetisk videreføring. »

Han har også lagt ved en helseattest fra juni i år som viser at tispa skal være ved god helse og hevder at veterinærstudenten som skrev ut denne er orientert om tispa sine tidligere kull.

Skjegstad har også dokumentert at hannhunden som er far til kullene ble kjemisk kastrert i mars. Kjemisk kastrering er ikke permanent.

Ønsker at andre kan lære

Susanne Vedvik håper at andre som skal kjøpe hund lærer noe når hun står fram og forteller om sin opplevelse.

– Hadde vi vist det vi vet i dag om oppdretteren og sykdom så hadde vi nok valgt annerledes, sier Susanne som likevel aldri ville byttet ut Tuva i dag.

Hun sier at om hun skal kjøpe hund igjen vil hun nok velge å kjøpe en hund som er registrert.

Hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub, skal ha blitt avlet opp etter etiske retningslinjer.

LÆRDOM: Susanne vil at andre skal lære av hennes erfaring. Foto: Ingrid Nordheim /TV 2 hjelper deg.

– Det handler jo om mer enn å luke ut sykdommer. Det handler også om at det er avlet på en forsvarlig måte, sier Susanne.

Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen er tydelig på at du som hundekjøper må kreve å få besøke både valpen og tispa der valpen er født. Du må også alltid be om å få helsehistorikken til begge foreldredyrene.