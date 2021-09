Ronaldo om Solskjær: – Han kan stole på meg, uansett hva han ønsker

Cristiano Ronaldo tror ikke akkurat det blir et problem å spille under Ole Gunnar Solskjær som manager.

Se intervjuet med Ronaldo om United-overgangen øverst (video fra MUTV)

Ronaldo-signeringen ble kjent fredag sist uke. Tirsdag ble overgangen bekreftet. 36-åringen har skrevet under på en toårskontrakt med klubben han var i fra 2003 til 2009.

I et intervju med MUTV røper Ronaldo at han hadde en god samtale med sin tidligere lagkamerat, og nå manager på Old Trafford, Ole Gunnar Solskjær.

– Vi hadde en samtale, men jeg vil selvsagt ta meg tid og snakke med ham ansikt til ansikt for å få kjennskap til hva han forventer av meg, sier Ronaldo i intervjuet.

Portugiseren legger ikke skjul på at han liker Solskjær som person.

– Som alle vet, så spilte vi sammen i to eller tre år i Manchester United, så jeg har et godt forhold til ham, konkluderer Ronaldo.

– Det har ingenting å si

Han tror ikke det blir et problem at Solskjær er manager, og Ronaldo nå skal spille under ledelsen til sin tidligere lagkompis.

– Nå har han en annen rolle, jeg er spiller og han er trener. Men det har ingenting å si. Mitt forhold til ham er strålende. Og som jeg har sagt tidligere, jeg er her i Manchester for å hjelpe ham med å oppnå resultater. Treneren kan stole på meg, uansett hva han ønsker. Jeg er tilgjengelig for alt, slår Ronaldo fast.

Ferguson var nøkkelen

Da Ronaldo signerte for første gang for Manchester United, var legenden Sir Alex Ferguson manager. Superstjernen erkjenner at Sir Alex Ferguson spilte en stor rolle for returen Manchester United.

– Som alle vet, siden jeg signerte med United som 18-åring, var Sir Alex nøkkelen, sier Ronaldo i et intervju på Manchester Uniteds eget nettsted.

– Sir Alex er som en far for meg. Han har hjulpet meg mye, lært meg mye og etter min mening hadde han selvfølgelig en stor rolle på grunn av forholdet vi hadde. Vi snakker sammen hele tiden, og han er en utrolig person, sier Ronaldo.

– Min beste avgjørelse noensinne

Ronaldo, som onsdag ble historisk som tidenes mestscorende landslagsspiller i historien etter sin 111. fulltreffer for Portugal, beskriver avgjørelsen om å vende tilbake til Old Trafford som den beste i sin karriere.

– Jeg mener det er den beste avgjørelsen jeg har tatt. Det er helt riktig tidspunkt. Jeg gikk fra Juventus til Manchster United, det er et nytt kapittel og jeg er bare så glad og kan ikke vente til å starte. Jeg vil skrive historie og hjelpe Manchester United til å oppnå fantastiske resultater, vinne troféer og store ting, poengterer han.

Ronaldo kan få sin re-debut for Manchester United mot Newcastle etter landslagspausen. Ronaldo scoret begge målene da Irland ble slått 2-1 onsdag med sitt 110 og 111. mål for Portugal. Dermed slo han iraneren Ali Daeis målrekord på 109 mål.

Han kan øke rekorden med nye scoringer mot Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen, samt en treningskamp mot Qatar, før Ronaldo vender «hjem» til Manchester United.