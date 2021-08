Marte om fødselen: – Litt engstelig

Det var i mai at Marte Bratberg avslørte på God kveld Norge at hun venter sitt første barn.

– Jeg har gått rundt i veldig store klær i noen måneder og er litt lei av det, så nå tenkte jeg at jeg kan si det som det er. At her er det et lite barn, sa hun i forkant av innspillingen.

– Helt sykt

Nå begynner fødselen å nærme seg med stormskritt, og Bratberg har hatt sin siste dag på jobb i God kveld Norge for i år.

– Jeg bestilte barneseng, tripp-trapp-stol og bæresele i går. Vi har nesten bestemt oss for navn også, forteller Bratberg, som synes det er rart å skulle bringe et liv til verden.

– Det synes jeg er helt sykt, det føles ut som en spøk. Men nå driver babyen å sparker så mye, så da begynner det å bli veldig ekte, smiler hun.

DUO: Niklas og Marte har hatt sin siste dag på jobb sammen i år. Foto: Espen Solli/TV 2

Litt engstelig

Bratberg har enda ikke blitt vant til den store magen.

– Jeg gleder meg til at dette er ferdig, og bli kvitt magen. Det er veldig rart, men jeg synes ikke at den føles som en del av meg. Det er dritvanskelig å bøye seg, jeg er ikke vant til at dette er her, sier hun og stryker på magen.

Programlederen forteller at hun grugleder seg til fødselen.

– Jeg håper bare at alt går bra. Det er vel litt engstelse der. Jeg engster meg for at barnet skal være friskt, at fødselen er normal og ikke 52 timer. At jeg dør under fødsel, slike ting, sier hun og ler litt av seg selv.

Hvem som blir Niklas Baarli sin nye makker i God kveld Norge-studio er foreløpig ikke kjent.

– Jeg har foreslått Shaman Durek eller Hans Bauge, men jeg tror begge blir for dyre for TV 2, ler Baarli.