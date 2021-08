Blir brukt i sykepleierpensum: – Jeg blir så forbanna

I boken «Grunnleggende sykepleie» fra 2021, står det blant annet følgende:

«Det visuelle uttrykket står sterkt i vår kultur. Bilder av vakre og slanke kropper formidles raskt og til mange via sosiale medier og YouTube.»

«I Norge har influnsere som Sophie Elise og Eveline Karlsen har vært sentrale premissleverandører for hva som er en vakker og perfekt kropp.»

SJOKKERT: Karlsen ble overrasket og sint da hun fikk tilsendt bilder av boken. Foto: skjermbilde Les mer

Ber forfatterne skamme seg

Da Karlsen fikk pensumet tilsendt fra en følger, ble hun sjokkert. Hun delte deretter bildet på Instagram, og skrev at hun ikke kjente seg igjen i påstanden.

– Jeg synes det er veldig spesielt at de som har skrevet denne boken ikke har sjekket fakta før de setter meg (og andre) i «bås» … Dette skal liksom stå i pensum til sykepleiere i hele Norge? Forferdelig trist ... Her kunne man absolutt fått frem poenget uten å nevne eller «henge ut» enkeltpersoner som for meg blir mobbing og feilinformasjon.

– Ettersom jeg får mange meldinger som bekrefter at dette ikke er sant, så synes jeg virkelig at Gyldendal og forfatterene av denne boken burde skamme seg. Jeg har aldri – og kommer aldri – til å ha fokus på kropp. Jeg fokuserer på viljestyrke, det å tørre å satse og at alle skal leve sitt beste liv ut i fra hver enkelts forutsetning. Det at jeg HAR en kropp skal jeg faen ikke bli krenket for.

TV-PROFILER: Både Isachsen og Karlsen er med i TV 2-serien «Bloggerne». Foto: TV 2/Espen Solli

Forklarer seg

På Gyldendals nettsider står det at boken blir brukt i bachelorutdanningen til sykepleierstudenter.

Boken er skrevet av Nina Jahren Kristoffersen, Eli-Anne Skaug, Simen Alexander Steindal og Gro Hjelmeland Grimsbø.

Forfatteren bak det som er skrevet om Karlsen, Grete Breievne, skriver følgende om saken i en e-post til God kveld Norge:

– Utgangspunktet for denne teksten i Grunnleggende sykepleie er å fremheve hvordan bilder i sosiale medier påvirker kroppsidealer. Når jeg underviser sykepleiestudenter om kropp og utseende og spør dem om hvilke kroppsidealer de bærer med seg, så svarer de svært ofte ung, slank, langt hår, rene ansiktstrekk og godt sminket. De sier også at det som er med på å forme deres kroppsfatning i stor grad er bilder i sosiale medier. Tekst spiller mindre rolle. Sophie Elise og Eveline Karlsen blir i den forbindelse ofte nevnt. De er begge betydningsfulle influencere. Intensjonen med å nevne dem var å rette oppmerksomheten mot betydningen av visuelle uttrykket de er med på å danne. Sykepleiestudenter skal gjennom sin utdanning forberedes til å møte syke mennesker på en faglig, omsorgsfull måte. Sykdom, skade og lidelser medfører ofte endringer i kropp og utseende som bryter med forestillinger om en vakker kropp. For mange er det smertefullt og skambelagt. For at sykepleierstudenter skal kunne møte pasienter med denne type problemstillinger på en god, faglig måte, er det viktig at de har tenkt igjennom hvordan de selv erfarer og opplever sin egen kropp og hvordan samfunnet påvirker dette.

På kritikken om at verken Karlsen eller Isachsen ble kontaktet på forhånd om det som ble skrevet, svarer hun følgende:

– Jeg ser at jeg kunne tatt kontakt med Eveline og Sophie Elise i forkant for en samtale rundt disse spørsmålene. Det har ikke på noen måte vært min hensikt å henge ut noen, men å få en samtale omkring visuelle bilder av kroppen og den betydningen det har for meningsdannelse. Dersom Eveline og Sophie Elise ønsker er jeg interessert i å lytte til deres erfaring og vurderinger av hvordan de bruker bilder.

Liv Blom-Stokstad, forlagsdirektør Gyldendal Akademisk, skrivet til God kveld Norge at de mener saken leder til en god debatt.

– Vi er positive til at pensumbøker i sykepleie bidrar til debatt, særlig innenfor et så sentralt område i grunnleggende sykepleie. Forfatter Grete Breievne svarer her for intensjonen med å nevne Sophie Elise og Eveline Karlsen eksplisitt. Vi mener at dette bidrar til en viktig debatt rundt hvordan bilder og sosiale medier påvirker meningsdannelsen om kropp, og vi syns det er flott at Breievne inviterer til dialog med influencerne om temaet, for å kunne belyse det ytterligere.

Sophie Elise Isachsen er kjent med at vi omtaler saken, men har ikke svart på vår henvendelse.