Flyktet fra krig og huset brant ned. Nå er Camavinga (18) klar for Real Madrid

Mandag kveld sprakk nyheten om at Real Madrid hadde lagt inn et bud for å sikre seg Eduardo Camavinga fra den franske klubben Rennes.

På deadline day kom bekreftelsen: Det 18 år gamle stortalentet er klar for den spanske hovedstadsklubben. Manchester United og Paris Saint-Germain har også vært koblet til ham, men til slutt ble det altså Real Madrid.

Camavinga har undertegnet en seksårskontrakt med Real Madrid, og flere medier melder at summen skal være på rundt 300 millioner kroner.

For «Los Blancos» har det meste dreid seg om jakten på Kylian Mbappé i sommer. Derfor er det nok få som hadde trodd at Camavinga ville bli signert på deadline day, selv om franskmannen bare hadde ett år igjen av kontrakten.

Men det er slett ingen hvem som helst Real Madrid nå har fått kloa i.

Camavinga har nemlig lenge blitt sett på som et av de største talentene i verden. Midtbanespilleren fikk sin debut i Ligue 1 som 16-åring i 2019. Han har tross sin unge alder allerede spilt tre landskamper for Frankrike, og nesten 100 kamper for Rennes, som holder til i den franske toppdivisjonen.

Camavinga i aksjon for Rennes. Foto: David Vincent

Flyktet fra krig

Stortalentet ble født i en flyktningleir i Angola i 2002. Det afrikanske landet opplevde en tøff tid som følge av en langvarig borgerkrig. Foreldrene hans ble derfor nødt til å flykte til Frankrike da lille Eduardo bare var ett år gammel.

Lite visste hans foreldre da om at deres sønn i framtiden skulle bli en av verdens mest ettertraktede unggutter. Men før den tid, hadde livet fremdeles noen nedturer i vente for Camavinga og hans familie.

I 2013 forårsaket nemlig en elektrisk feil et stort husbrann. Hele huset til den fortvilte familien på åtte brant ned, og alt de hadde ble ruinert.

– Dagen etter måtte jeg dra på trening. Det hjalp meg med å tenke på andre ting og det fikk meg til å bli mer avslappet. Fotballen ble min redning, har det franske supertalentet uttalt til 4-3-3 i ettertid.

Etter den hendelsen har oppturene kommet på rekke og rad for Camavinga. Seks år senere, i 2019, fikk han sin Ligue 1-debut for Rennes i oppgjøret mot Angers. Det påfølgende året kom også første kamp for Frankrike mot Kroatia. Midtbanespilleren har til og med scoret for «Les Bleus».

– Etter at jeg ble proff, har familien min fått et bedre liv. Det er fint å gi noe tilbake etter alt de har gjort for meg, sier han, før hans far supplerer:

– Min sønn er en som smiler på og utenfor banen. Det er rørende for hele familien at han er et av de største talentene i verden.

Under kan du se det vakre målet hans mot Ukraina!

Enormt potensial

Nå venter det en ny hverdag for Camavinga i den spanske hovedstaden. Real Madrid-supporterne har store forventninger til unggutten, og håper at han kan bli en viktig brikke på midtbanen i årene som kommer. V sport-kommentator Paul Thomas Clay, som følger fransk fotball tett, er imponert over signeringen.

– Himmelen er taket! Jeg ser ingen grenser rent sportslig. Real Madrid har fått kloa i et supertalent. Han leser spillet godt, er sterk og tar dueller. Han er en moden spiller, og har en enorm aksjonsradius, er beskrivelsen av Camavinga.

Clay har troa på at han kommer til å lykkes i Madrid, men samtidig mener kommentatoren at det er viktig at 18-åringen viser tålmodighet.

– Spørsmålet er hvordan han takler det mentalt. Ingenting som tilsier at det skal gå galt, men man vet aldri med unge spillere som tar et så stort sprang tidlig i karrieren. Når det gjelder å spille seg inn i laget må han være tålmodig, oppmerksomheten han får nå er på en helt annen planet, advarer Clay.