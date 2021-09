Talibans krigsbytte i Afghanistan er trolig verdt milliarder

Afghanistan risikerer igjen å bli et tilholdssted for terrorister.

– Vår troverdighet er på bunnivå. Én ting er å trekke seg ut, men vi gjorde noe verre: Vi lot i stikken amerikanske borgere, innehavere av grønt kort og mennesker som risikerte livene sine. Det er ikke annet enn skammelig. Jeg ville ikke stole på oss, hvis jeg var i deres situasjon.

I et intervju med NBC News feller den tidligere forsvarstoppen Mary Beth Long en hard dom etter USAs ydmykende nederlag i Afghanistan.

Spesialstyrker fra Taliban inne på flyplassen i Kabul. Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/NTB

Da det siste flyet lettet, hadde ikke alle amerikanerne klart å komme seg til flyplassen i tide. Ifølge utenriksminister Antony Blinken er mellom 100 og 200 amerikanere som vil ut, fortsatt igjen i landet.

– Horribelt

Idet det siste amerikanske flyet forlot Kabul, skjøt Taliban-krigere opp i luften for å feire. Og rett etter midnatt natt til tirsdag opplyste Pentagon at de amerikanske militære har reist fra Kabul.

Amerikanske veteraner som The Guardian har snakket med, føler tap og sinne, men er ikke overrasket.

– Det var horribelt å se på, sier Laura Jedeed om da Taliban overtok Bagram, amerikanernes største luftbase.

– Men dette kom til å skje, og det er bedre at vi trakk oss ut nå enn om to, tre eller ti år. Jeg håper bare at vi denne gangen lærer leksa som vi ikke lærte i Vietnam. Jeg har ikke stor tro på at det skjer, sier hun.

Kyle Bibby, som gikk inn i US Marines og reiste til Afghanistan i 2010, sier at han fryktet at Taliban ville komme tilbake. I de siste ukene har han fått frykten bekreftet.

Taliban-tilhengere marsjerte i gatene i Kandahar torsdag. Foto: AFP/NTB

– Jeg visste dette ville skje, at dette ikke kunne vare, sier Bibby til The Guardian.

Ikke slutt på terrortrusselen

Etter 20 år med krig har USA forlatt Afghanistan, og brukt mer penger på krigen der enn de gjorde på oppbyggingen av Europa etter 2. verdenskrig.

– Gratulerer Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle. Vi ønsker et godt forhold til USA og resten av verden. Vi ønsker gode diplomatiske forbindelser med alle, sa talsmann Zabihullah Mujahid for Taliban etter at flyplassen var forlatt av de amerikanske styrkene tirsdag morgen.

Mujahid sa at Talibans seier burde være en advarsel til andre, men la til at Taliban ikke vil isolere seg fra verden.

Selv om Taliban har makten i landet, er det ikke slutt på terrortrusselen. Afghanistan huser fortsatt terrorister, det er tette bånd mellom Taliban og al-Qaida. Den danske terroreksperten Tore Hamming sa nylig til TV 2 at al-Qaida i Afghanistan er en større gruppe nå enn i 2001.

Taliban-krigere patruljerer langs rullebanen på flyplassen i Kabul. Foto: Reuters/NTB

Mary Beth Long, som hadde en ledende stilling i det amerikanske forsvarsdepartementet under president George W. Bush, påpeker at al-Qaida-krigere benytter anledningen etter USAs nederlag til å strømme over grensen til Afghanistan.

– Tanken om at Taliban på en eller annen måte kommer til å styre Afghanistan, og at vi skal ha en slags politisk avtale med dem, er bare ren fantasi, sier Long til NBC News.

– Minst 2000 IS-krigere

I Storbritannia får regjeringen skarp kritikk for sin håndtering av krisen etter at USA bestemte seg for å avslutte tilstedeværelsene i Afghanistan 20 år etter invasjonen i 2001.

Kritikerne mener Talibans raske fremrykking og vestlige styrkers forhastede tilbaketrekking gjør at Afghanistan igjen risikerer å bli et tilholdssted for terrorister. Frykten øker for at den regionale IS-gruppen ISKP kan styrke seg.

General Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, vedgår at terrorgruppen IS, som sto bak forrige ukes terrorangrep der 170 mennesker mistet livet, fortsatt er til stede i Afghanistan.

Taliban-krigere ved et militært transportfly på flyplassen i Kabul. Foto: Reuters/NTB

– Det er trolig minst 2.000 IS-krigere som utgjør den harde kjerne i Afghanistan. Mange av disse ble nylig sluppet ut av fengslene, sa McKenzie under pressekonferansen der USAs tilbaketrekking ble kunngjort.

Det amerikanske militæret uskadeliggjorde og etterlot fly og pansrede kjøretøy før de forlot Afghanistan, men enorme mengder materiell ser ut til å ha falt i hendene på Taliban.

Tok krigsbytte

Ifølge general McKenzie ble 73 fly som allerede var på Hamid Karzai-flyplassen «demilitarisert» eller uskadeliggjort av amerikanske soldater i løpet av de to ukene siden evakueringen startet.

Medlemmer fra Talibans 313 Badri-betaljon på flyplassen i Kabul. Foto: Wakil Kohsar/AFP/NTB

Mens kjøretøy kjørte frem og tilbake på rullebanen tirsdag morgen, gikk væpnede talibankrigere gjennom hangarene der syv amerikanske CBH-46 transporthelikoptre sto igjen.

Det amerikanske utenriksdepartementet hadde brukt helikoptrene under evakueringen, men de var forlatt ubrukelige.

Inne i terminalen lå flere titalls kofferter, klær og sko strødd ut over gulvet, tilsynelatende etterlatt i kaoset da de siste reisende forlot bygningen.

Strid om tall

Den britiske avisen The Times har anslått at krigsmateriell til en verdi av 735 milliarder kroner er i Talibans hender.

Tallene stammer fra en rapport som Kongressens granskingsorgan Goverment Accountability Office ga ut i 2017, og tar for seg midler som de afghanske styrkene fikk fra 2004 til 2016.

Men ifølge Reuters stemmer det ikke at Taliban skal ha overtatt over 20.000 Humvee pansrede kjøretøy, slik The Times hevder.

En amerikansk tjenestemann sier til Reuters at tallet er langt lavere, i overkant av 2000.

156 milliarder kroner skal ifølge en rapport som USAs Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) ga ut i juli ha gått til utstyr og transportmidler.

GAO-rapporten og SIGAR-rapporten er også omtalt av ABC News, som legger til at et ukjent antall luftfartøy ifølge forsvarsminister Lloyd Austin ble fløyet til Tajikistan og Usbekistan.

Det norske forsvarsbudsjettet for 2021 er på rundt 65 milliarder kroner.

Dersom man legger regnestykket fra The Times til grunn, tilsvarer Talibans krigsbytte over ti norske forsvarsbudsjett.

Legger man derimot tallene fra SIGAR til grunn, har Taliban kontroll over utstyr verdt to norske forsvarsbudsjett.

Siden 2003 har USA forsynt afghanske styrker med M16 automatvåpen, 162.000 sambandsutstyr og 16.000 nattsynapparater.

Håndvåpen, lett utstyr og artilleri kan ifølge gi Taliban en fordel i Pansjirdalen, der det fortsatt er motstand mot Taliban.

– Evnen til å operere om natten er en gamechanger, sier en kongresskilde til Reuters.

Videoer og bilder postet på sosiale medier viser Taliban-krigere som poserer med amerikanske våpen.

Taliban-krigere poserer i cockpiten til et fly som tilhørte det afghanske flyvåpenet. Foto: Wakil Kohsar/AFP/NTB

Videoer bekrefter også at Taliban har overtatt helikoptre fra afghanske styrker, ifølge den britiske militæranalytikeren Joseph Dempsey i tenketanken International Institute for Strategic Studies.

Just a #US supplied UH-60 Blackhawk formerly of the #Afghanistan Air Force hovering over rows of #Taliban flags in Kandahar while dangling someone out the side pic.twitter.com/zndhBcdKvc — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 30, 2021

Kritikk mot Biden

President Joe Biden har fått kritikk for håndteringen av uttrekkingen, særlig for at amerikanere har blitt etterlatt.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid (midten) snakker med media tirsdag morgen på flyplassen i Kabul. Foto: Wakil Kohsar/AFP/NTB

Ifølge senator Rick Scott har Bidens avgjørelser ført til at hundrevis er «strandet» i Afghanistan.

– Vi kan ikke utkjempe endeløse kriger, men omfanget og konsekvensene av Bidens fiasko er enorme, sier han.

Kongressmannen Michael Waltz, en tidligere spesialsoldat som tjenestegjorde i Afghanistan, stemmer i.

– I regionen sier de at jihad har vunnet og at demokratiet har tapt. Det er skammelig. Og det kommer til å gjøre USA mer utrygt og at fremtidige amerikanske soldater blir drept når de må reise tilbake for å håndtere dette rotet, sier han.