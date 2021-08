Srour går for full dopingfrifinnelse – tviler på eventuell CAS-anke

Den EPO-tatte bokseren Hadi Srour ber appellutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF) frifinne ham for doping. Samtidig er han åpen for et comeback om dommen blir stående.

Det ble klart da Srour og Antidoping Norge møttes til muntlige forhandlinger i NIFs appellutvalg tirsdag.

Bokseren ble i november utestengt i fire år for doping. Han testet positivt for det forbudte stoffet EPO sommeren 2019, og brøt i tillegg meldeplikten tre ganger.

Han anket deretter dommen til appellutvalget, og utvalget opplyste avslutningsvis tirsdag at en dom kan ventes i løpet av de neste 14 dagene.

Mener laboratoriet i Oslo tolket EPO-prøve feil

Partene møttes på Ullevaal stadion, hvor sakens kjerne ble møysommelig debattert i betydelig detalj.

Kort fortalt mener Srour og hans advokat, Alexander Nyheim Jenssen, at dopinglaboratoriet ved Oslo universitetssykehus gjorde feil da de vurderte urinprøven til bokseren fra Tønsberg som positiv for bloddopingpreparatet EPO.

De bestrider ikke selve metoden eller måten prøven ble analysert på, men de mener at tolkingen av prøven er feil.

Den pensjonerte professoren Erik Boye vitnet til fordel for Srour, og representerte en gruppe bestående av fire professorer og forskere (Jon Nissen-Meyer, Tore Skotland og Bjarne Østerud). Yvette Dehnes, som er laboratorieleder ved Norges laboratorium for dopinganalyse, var tidvis sterkt uenig med Boye i sin vitneforklaring, og presiserte at de vurderte prøven til Srour som «klart positiv».

Antidoping Norge ba om at anken forkastes.

– Dagen har gått greit. Begge partene har fått sagt det de ønsker å si, alle har fått nok tid, inkludert utøveren selv, så jeg synes det var en god forhandling. Det ligger jo i kortene at vi mener anken bør forkastes. Vi mener domsutvalgets dom er riktig, og det er det vi legger til grunn i vår anførsel, sier advokat Niels Kiær, som fører saken for påtalenemnda.

– Følte at vi vant høringen

Srour benekter på det sterkeste at han på noe tidspunkt skal ha injisert EPO, og hevder også at det ikke hadde vært spesielt formålstjenlig i en sport som boksing.

Han har likevel ikke altfor store forhåpninger om å bli frifunnet.

– I domsutvalget følte jeg ikke at vi fikk komme med alt vi ville. Vi visste ikke hva vi møtte. Men nå så vi hva de kom med. Jeg er en optimist, men jeg kan se for meg at dette blir vanskelig. Om vi skulle vinne, så får det konsekvenser for mer enn min sak, sier han, med henvisning til at en underkjennelse av en positiv EPO-prøve ved et anerkjent laboratorium naturligvis vil skape et jordskjelv i antidopingarbeidet.

– Er det aktuelt å ta saken videre til CAS, om dere taper her?

– Om jeg anker til CAS, vil det koste opp mot millionen. Så CAS er nok ikke i siktet. Derfor satset vi hardt. Og jeg følte at vi traff dommerne. Jeg mener at vi vant høringen, men jeg vet ikke hva det gjør med avgjørelsen.

Åpner for comeback

Srour har 11 NM-titler på CVen og signerte en proffkontrakt med tyske Team Sauerland, det tidligere promotorselskapet til Cecilia Brækhus, bare måneder før han avla den positive prøven.

Prøven ble avlagt 15.juli 2019, kort tid etter at Srour, i sine egne ord, hadde «drukket, festet og røyket» på Stavernfestivalen. Det har ikke blitt påvist noen form for sammenheng mellom at det som foregikk på festivalen skal ha ført til den positive prøven, men forsvaret mener at det er i dette tidsrommet en eventuell injisering av EPO må ha forekommet om det dukket opp i en dopingprøve bare dager senere. Srour benekter at han på noe tidspunkt skal ha anskaffet, kjøpt eller brukt EPO, og sier også at han ikke ville hatt kunnskapen, apparatet rundt seg eller kontaktene til å gjøre noe sånt.

Srour har nå begynt å studere juss, men ser ikke bort i fra at han kommer tilbake til boksesporten - uansett hvordan saken hans måtte ende.

– Jeg gir lett fra meg fadderuke og festing hver helg om jeg kan bokse og studere samtidig. Jeg var på topp da jeg ble anklaget. Nå har det gått to år. Spørsmålet er om man er villig til å gå tilbake og hvilket nivå man er på da. Man blir jo slått, og det er jo ikke akkurat sunt. Om jeg tror jeg kan komme tilbake på toppnivå, kan jeg fint komme tilbake. Men jeg bokser ikke for å ha det som hobby. Jeg har 11 NM-gull, Anders Styve har 13. Så tar jeg to til er jeg mestvinnende. Den kommer jeg til å ta uansett om jeg blir dømt eller ikke, sier han.