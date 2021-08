Her forlater den siste amerikanske soldaten Afghanistan – gjorde noe helt spesielt like før

Pentagon opplyste rett etter midnatt natt til tirsdag at de amerikanske militære har reist fra Kabul.

De to siste til å gå om bord i flyene, var øverstkommanderende på flyplassen, var general Chris Donohue fra den 82. luftbårne divisjon, og den amerikanske ambassadøren Ross Wilson, opplyser general Kenneth F. McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando.

Med våpen i hånd på vei ut av Afghanistan i en kaotisk evakueringsoperasjon 20 år etter at amerikanske styrker rykket inn, er Donohue fotografert av sine stridsfeller med et nattsyn-kamera.

Bildet ble frigitt av Pentagon kort tid etter at det siste flyet fra Kabul hadde lettet 23.59, afghansk tid.

– Ikonisk

Bildet er allerede i ferd med å bli ikonisk. Flere trekker paralleller til da Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989.

– Som et øyeblikk i historien kan bildet av Donahues avreise plasseres på linje med ett av en sovjetisk general som førte en væpnet kolonne over Vennskapsbroen til Usbekistan, da den røde hær endelig trakk seg ut av Afghanistan, skriver Reuters.

Taliban på rullebanen

Bare noen timer senere spaserte Taliban på rullebanen og kikket inn i etterlatte fly. Under en pressekonferanse klokken 13 norsk tid, sier Anaamullah Samangani at ikke noe land bør prøve å invadere Afghanistan igjen.

Før amerikanerne forlot flyplassen ødela soldatene 73 militære fly, 70 pansrede MRAP-kjøretøy, og 27 Humvee-er, slik at de ikke faller i Talibans hender, skriver nyhetsbyrået AP.

– De flyene vil aldri fly igjen. De kommer aldri til å være i stand til å bli fløyet av noen, sa McKenzie under pressekonferansen.

– En lærepenge

Talsmann Zabihullah Mujahid sier at Afghanistan har fått «full uavhengighet».

– Gratulerer til Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid på en slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tirsdag morgen.

Myjahid sier Taliban ønsker å ha et godt forhold til USA og resten av verden, men kaller samtidig USAs nederlag for en lærepenge for andre.

En talibankriger tar bilde av et ødelagt afghansk militærhelikopter i en hangar på flyplassen i Kabul, 31. august. Foto: Wakil Kohsar

Samtidig sa han at USAs nederlag er en kraftig lærepenge for andre som invaderer og for framtidige generasjoner.

Feirer med skyting

Lyden folk som skyter i været for å feire, høres fra flere kontrollpunkter rundt om i Kabul.

– Vi har skapt historie. Den 20 år lange okkupasjonen av Afghanistan av USA og Nato tok slutt i natt, sa Anas Haqqani, en av sjefene i Taliban, på Twitter.

– Jeg er veldig glad og stolt over å kunne oppleve dette historiske øyeblikket etter 20 års jihad, oppofrelser og motgang, sa han.

Intens evakuering

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

Det var satt en frist til tirsdag med å fullføre evakueringen.

Ifølge flere meldinger fra journalister som har dekket konflikten, forlot en gruppe på fem-seks amerikanske fly flyplassen da mandag ble til tirsdag.

Det bekreftet Taliban-vakt Hemad Sherzad utenfor flyplassen. Han var den første til å opplyse at de siste fem flyene hadde lettet rundt midnatt natt til tirsdag.

Idet han kunngjorde at evakueringen var slutt, sa general McKenzie at det siste flyet lettet ett minutt før midnatt.

Fikk ikke med alle

McKenzie erkjente samtidig at de ikke hadde fått med seg alle de ønsket å ha med. Noen amerikanere som ønsket å evakueres, klarte ikke å komme seg til flyplassen i tide, sa han.

Ifølge utenriksminister Antony Blinken er mellom 100 og 200 amerikanere som vil ut, fortsatt igjen i landet. Trolig er det snakk om nærmere 100, ifølge ham. USA er forpliktet til å hjelpe dem alle sammen, lovet Blinken.

McKenzie sa at det ikke var noen evakuerte på flyene de siste tolv timene av operasjonen, bare soldater og utstyr. Den siste dagen måtte nærmere 5.000 soldater som har stått for evakueringen, flys ut.

I sin uttalelse til pressen sa Blinken også at USAs ambassade i Kabul fortsatt vil stå tom. Diplomatene som har jobbet der, vil bli flyttet til Doha i Qatar.

Norge evakuerte i overkant av 1000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag. Mandag landet soldatene som har drevet det norske feltsykehuset på flyplassen, i Norge.

Kritikk mot Biden

President Joe Biden skal tale til folket tirsdag. Han har fått kritikk for håndteringen av uttrekkingen, særlig for at amerikanere har blitt etterlatt.

Ifølge senator Rick Scott har Bidens avgjørelser ført til at hundrevis er «strandet» i Afghanistan.

– Vi kan ikke utkjempe endeløse kriger, men omfanget og konsekvensene av Bidens fiasko er enorme, sier han.

Kongressmannen Michael Waltz, en tidligere spesialsoldat som tjenestegjorde i Afghanistan, stemmer i.

– I regionen sier de at jihad har vunnet og at demokratiet har tapt. Det er skammelig. Og det kommer til å gjøre USA mer utrygt og at framtidige amerikanske soldater blir drept når de må reise tilbake for å håndtere dette rotet, sier han.