Billanseringer der journalister fra hele verden kommer for å teste nye bilmodeller er svært viktige for bilprodusentene.

Her får de verdifull omtale av nye modeller, bilder og video. Lite, eller ikke noe, er overlatt til tilfeldighetene. En vellykket lansering gir verdifull og positiv omtale av den aktuelle bilmodellen. Det er faktisk ikke å sette det på spissen å si at en god lansering påvirker salget.

Dette vet selvfølgelig bilprodusentene som sjelden sparer på noe når halvblaserte bil- og motorjournalister flys inn for å teste nye biler.

Det er ikke så ofte at bilprodusentene velger å legge internasjonale billanseringer til i vårt langstrakte land. Det er det flere grunner til.

Norge – ikke et enkelt land

For det første ligger vi i en ytterkant av både verden og Europa. Lanseringene forgår ofte i det sentrale Europa. Tyskland, Spania, Frankrike og Portugal. Dit er det relativt kort vei for de fleste, og gode flyforbindelser. Vi er også velsignet med et ganske ustabilt klima. Vind, kulde og nedbør er ikke det fabrikanten først og fremst ønsker seg under slike arrangementer.

Vi er rimelig sikre på at Mercedes fortsatt husker lanseringen av sin elektriske EQC for et par år siden. Den lanseringen var lagt til elbil-landet Norge. I mai burde Norge vise seg fra sin beste side. Det gjorde det ikke. Det snødde, var grått, surt og uggent. Og bilene – de sto på sommerdekk …

En tredje ting er norsk prisnivå. Selv om det ikke spares på noe, er det naturlig å se på hva man får av overnatting, bespisning og slike ting i andre land også. Billanseringer varer jo ofte over flere uker, hvor journalister og mannskaper flys ut og inn i puljer.

Alle utfordringer til tross, det har nylig vært en europeisk billansering i Norge. Det var nemlig her, nærmere bestemt i Lofoten, at Porsche valgte å vise fram sin oppdaterte Macan.

Perfekt location

Macan er Porsches minste SUV. Den bygger opprinnelig på samme plattform som Audi Q5. Bilen dukket opp i 2013 første gang og har siden blitt oppgradert flere ganger. Som 2022-modell får den ytterligere en «makeover». Det var den som ble kjørt i Lofoten.

En helt ny generasjon Macan er også på trappene. Da som en helelektrisk modell, men fortsatt som en kompakt SUV.

Det finnes vel knapt noe vakrere sted i verden å lansere/testkjøre en bil enn Lofoten, om værgudene spiller noenlunde på lag.

Dessuten er omgivelsene også godt tilpasset bilen man presenterer, noe som også er viktig. Fjell, hav og smale svingete veier burde passe svært godt til Porsches minste SUV, samtidig som stedet hinter litt mot det eksotiske, i alle fall for de som kommer fra mer sentrale og langt flatere deler av Europa.

Gode tilbakemeldinger

– Akkurat dette var nok definitivt en av grunnene til at Lofoten ble valgt som destinasjon for denne lanseringen. Vi har ikke vært direkte involvert i planleggingen. Dette er styrt fra Tyskland, men jeg vet at Porsche lenge har ønsket å gjøre noe i Lofoten. Det er jo et sted som virkelig har blitt satt «på kartet» de siste par-tre årene spesielt.

Det sier Maren Helgestuen som er Brand Experience Manager, hos den norske Porsche-importøren.

Det virker også som de som deltok på lanseringen var godt fornøyde.

– Ja, veldig. Tilbakemeldingene vi har fått er gode. Deltagerne ble inspirert av både den fine og spektakulære naturen og Macan-nyhetene, og det er jo hyggelig.

Om det kan komme flere Porsche-lanseringer hit til landet vet hun derimot lite om.

– Vi kjenner ikke til noe konkret rundt det nå. Men det er klart at vår elektriske Taycan som er en kjempesuksess i Norge, har satt oss på Porschekartet. Dette sammen med de gode erfaringene fra Lofoten nylig, gjør jo at det er lov til å håpe på det, avslutter Helgestuen.

