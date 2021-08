58-åringen til medtiltalte drapsnatten: «Dette blir vi tatt for, gutter»

Etter at Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29) ble drept på hospitset, fikk drapstiltalte hjelp med å vaske, rydde og skjule likene. Noen av de medtiltalte skal ha trodd de kunne slippe unna.

13. januar 2020 ble to mennesker funnet døde i en elv ved Osavatnet nær Gullfjellet i Bergen.

De avdøde viste seg å være 42 år gamle Jan-Øystein Ask Hilby, og 29 år gamle Silje. Begge befant seg på rom 305 ved hospitset i Møllendalsveien i Bergen den aktuelle helgen i januar.

Ifølge tiltalen ble de drept på hospitset med kniv-angrep og øksehugg. En 58-åring har erkjent begge drapene, mens to andre er tiltalt for drap og medvirkning.

I tillegg er to menn tiltalt for fjerning av bevis.

Dette er de tiltalte: Mann (58) - tiltalt for drap og kroppskrenkelse. Har erkjent straffskyld for begge drapene. Tidligere straffedømt 24 ganger.





Mann (34) - tiltalt for drap. Nekter straffskyld. Jobbet som nattevakt på hospitset.





Mann (24) - tiltalt for medvirkning til drap. Nekter straffskyld.





Mann (35) - tiltalt for fjerning av bevis, kroppskrenkelse og tyveri. Erkjenner straffskyld etter tiltalen.





Mann (38) - tiltalt for fjerning av bevis. Erkjenner straffskyld etter tiltalen. N.B. Alle aldre er etter dagens dato.

Avfeide håp om å slippe unna

Noen timer etter drapene, skal de to ha ankommet rom 305 ved hospitset for å vaske, rydde og fjerne likene.

58-åringen sier han tok den ene dynen over ansiktet til avdøde Silje.

– Hvorfor gjorde du det? spør statsadvokat Benedicte Hordnes.

– Fordi når vi står der og skal vaske, så klarer jeg ikke å se på, sier 58-åringen.

Han forklarer at det ikke var han som tok initiativ til at man skulle vaske åstedet, men at dette «bare ble lagt til rette for».

58-åringen forklarer at noen av de medtiltalte hadde diskutert seg i mellom, og at noen av dem hadde sagt at man ikke trengte å bli tatt for det som hadde skjedd.

Disse forestillingene skal 58-åringen derimot ha avfeid først som sist.

– Jeg sa til dem at «dette blir vi tatt for, gutter. Vi trenger ikke gjøre noe her».

Etter at rommet ble vasket og ryddet, ble likene lempet ut i en bil. Avdøde ble kjørt til Osavatnet ved Gullfjellet, og dumpet i en elv. Likene ble oppdaget av turgåere mandag 14. januar.

FUNNSTEDET: Her ved Osevatn turområde ble de drepte funnet av en turgåer. Foto: Kåre Breivik / TV2

Sterke detaljer

På rettssakens andre dag, forteller den drapstiltalte 58-åringen inngående om hans versjon av hva som skjedde denne drapshelgen.

Flere av detaljene er sterke, og egner seg ikke på trykk.

– Jeg tar ansvar for det jeg har gjort, men jeg vil ikke bli fremstilt som en rovmorder. Det er derfor jeg forteller hva som skjedde her i dag, sier 58-åringen.

Tiltalte hevder hardnakket at han var alene på rommet da han drepte Hilby, men at han ikke var den som gav Silje dødsstøtet.

Dette spriker fra tiltalen, som beskriver at både 58-åringen og den 34 år gamle nattevakten begikk drapene med både kniv og øksehugg mot hodet.

58-åringen mener han prøvde å ramme henne med kniven, men endte bare opp med noen få kutt. I neste øyeblikk skal han ha kommet til seg selv, og tenkt «hva er det jeg holder på med? Det er ikke hun som er problemet».

ETTERFORSKNING: Politiet driver etterforskning ved et hospits i byen etter at en kvinne og mann ble funnet ved Osavatnet i Gullfjellvegen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fjernet harddisk

– Det er andre sin innblanding i saken som gjør at jeg må frasi meg ansvar i denne saken. Her er gjort ting som jeg ikke kan stå inne for, sier 58-åringen.

Han hevder at andre menn på tiltalebenken utnyttet hans sinne mot Jan-Øystein på grunn av en pengekonflikt, og at de hadde sin egen agenda for å være med drapsnatten.

Nattevakten skal ifølge politiet ha låst opp døren til rommet, skrudd av overvåkningskameraene og gjort klar en bøtte med kniver, øks og kjeledresser.

I tillegg skal det ha vært innbrudd i en bod der harddisken med kamera-opptaket ble fjernet.

– Mitt største ønske i dag er at noen finner den «fuckings» disken. Jeg sitter ikke med datakunnskap som gjør at jeg kan be noen om å skru av overvåkningskameraene. Jeg kan knapt skru på en pc, sier 58-åringen i retten.

Det er satt av en måned til rettssaken etter hospits-drapet i Bergen. Etter 58-åringen sin forklaring, skal de andre fire tiltalte i vitneboksen. Den siste halvdelen av rettssaken skal brukes til å gå gjennom en enorm mengde krimtekniske bevis.