Tror du den neste bilen din blir en elbil - eller vil du heller ha en bil med bensin- eller dieselmotor?

Svaret på det avhenger i stor grad av hvor i landet du bor. En ny undersøkelse gjort av NAF viser nemlig at halvparten av alle som bor i de større byene og sentrale strøk nå sier at deres neste bil blir en elbil.

Det er dobbelt så høy andel som de som bor i distriktene. Der er mange fortsatt ikke klare for overgangen til helelektrisk bil.

Landsgjennomsnitt: 43 prosent

– Flere partier vil innføre moms på elbiler, så folk i distriktene risikerer å komme for sent til bordet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Andelen som sier at deres neste bil blir en elbil er nå på 50 prosent i storbyer som Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim. I distriktskommunene er andelen på 26-27 prosent. Landsgjennomsnittet er til sammenlikning på 43 prosent.

Sødal advarer mot at myndighetene planlegger å gjøre den avgiftsfrie elbilen gradvis dyrere i årene som kommer.

Elbiler går kortere og lader saktere: Nå vil NAF rydde opp

Det blir stadig flere elbiler med lang rekkevidde og også mulighet for hengerfeste. Tiden der mange av elbilene mest av alt var bybiler, er definitivt over. Foto: NAF

Kan bli dyrt å vente

– Det er ingen tvil om at vi snart ser slutten på den helt avgiftsfrie elbilen. Mange velger å vente med elbil. Å vente for lenge kan imidlertid komme med en ekstra prislapp, sier han.

Flere partier tar til orde for å starte med moms på de dyreste bilene først, og deretter fase inn mer moms på stadig flere elbiler. NAF har advart mot dette og anbefalt myndighetene å vente til 2024.

Norske kunder kan stå på bar bakke etter konkurs

Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.

Får lengre rekkevidde

– Vi håper Arbeiderpartiet, som har gått i front for å innføre moms på de dyreste elbilene, ser verdien av å vente et par år med innfasing av moms på elbiler. Mange av elbilene som koster mest, er også de som har lengst rekkevidde, og dermed de bilene som er mest aktuell for folk som bor utenfor de sentrale strøkene, sier Sødal.

Han mener at årsakene til at folk i storbyene er mer positive til elbiler enn andre kan være sammensatte.

– Noen mener at elbilen ikke passer i distriktene, med lange avstander og dårlige hurtigladevilkår. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Flere i distriktene enn i storbyene kan lade hjemme, og elbilen får stadig lengre rekkevidde, blir større og kan trekke henger. I 2020 lå gjennomsnittlig rekkevidde på nye elbiler på 400 kilometer, og de neste årene vil vi se flere biler med rekkevidde på 500 kilometer og mer, sier Sødal.

Slik gikk det da NAF vintertestet elbiler



Video: Denne skal mange kjøpe - her er Tesla Model Y i Norge