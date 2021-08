Så var det slutt

Fire dager etter at 13 amerikanske soldater ble drept i et selvmordsangrep ved den internasjonale flyplassen i Kabul, lettet flyet med de aller siste amerikanske soldatene. Et døgn før president Joe Bidens frist utløp.



De siste par ukene har amerikanerne evakuert ut rundt 120 000 mennesker fra Afghanistan. Men de fikk ikke med seg alle som har bistått den amerikanskledede koalisjonen. Nå gjenstår det å se hvordan Taliban vil behandle de som er igjen. Afghanere som mange ser på som forrædere.

En for alle, alle for en

Taliban kunne trolig unngått en krig med amerikanerne i 2001. Men, islamistgruppen som da styrte det meste av Afghanistan ville beskytte Osama Bin Ladens Al Qaida. Gruppen som gjennomførte det brutale terrorangrepet på USA 11. september 2001. Den dagen amerikanske passasjerfly lastet med amerikanske borgere ble brukt som missiler mot amerikanske mål. Den dagen vi ble vitner til at folk kastet seg i døden for å unnslippe varmen og røyken i World Trade Center.

NATOs medlemsland var raskt ute med å erklære artikkel fem. For aller første gang. Den bærende solidaritetsartikkelen i forsvarsorganisasjonen, der medlemmene har forpliktet seg til å stille opp for hverandre. Den amerikanskledede koalisjonen har mistet nesten 3 600 soldater i denne tjue år lange. krigen. Nærmere 2 500 av de drepte soldatene var amerikanske. Ti av dem norske.

Min brutale reise

Gjennom to tiår har jeg tilbragt mye tid på jobb i dette krigsherjede landet. Afghanistan har vært arbeidsplassen min når jeg ikke har vært opptatt andre steder i verden. Noen ganger i uker av gangen og i spesielt utsatte områder. Jeg har holdt i døende mennesker og forbundet skadde. Jeg har snakket med afghanere som har mistet nesten alt, og soldater som har valgt å risikere sitt eget liv. Jeg har sett en god kollega dø.

Reisene til krigen har merket meg. Selvfølgelig har den det. Lyden av bomber. Kuler som slår inn i bygninger og pansrede vogner jeg har vært i. Lukten av blod og av død. Frykten i øynene til de som aldri kunne reise vekk fra dette marerittet. Det er minner jeg bærer med meg. I likhet med så mange andre som har oppsøkt dette marerittet av et vakkert land.

Siste tur

Planen var å reise en aller siste gang. På tampen av den amerikanske krigen. Før Afghanistan kanskje sank ut i et fryktet, ukjent mørke. Før Taliban klarte å karre seg tilbake til makten. Men, det gikk ikke helt som planlagt. Bare et par timer etter at jeg landet i Kabul søndag 15. august falt byen til nettopp Taliban.

Så hva oppnådde amerikanerne og deres allierte? Al Qaidas slagkraft ble kraftig redusert. Men, det tok ti år før de klarte å finne og likvidere terrorgruppens leder. Osama Bin Laden hadde i årevis holdt seg i skjul i nabolandet Pakistan. Med landets militærakademi som en av sine nærmeste naboer. Man skal være bra naiv for å tro at verdens mest ettersøkte terrorleder kan bosette seg i et slikt nabolag uten at noen har valgt å holde en beskyttende hånd over ham. Men, hvem vet?

Forsøket på å bidra til å bygge opp et fritt demokrati som ikke gir husly til internasjonale terrorister har vært det viktigste oppdraget for de internasjonale styrkene de siste 17-18 årene. Det er åpenbart at det har vært mislykket. Verdens mektigste nasjon hadde verdens sterkeste forsvarsallianse i ryggen, men måtte gi tapt. Nå er de ute. For mange afghanere må det ha sett ut som om de flyktet fra Taliban.

Nederlaget

Og hvorfor skulle afghanerne stole på USA? Denne krigen har kostet titusener av afghanere livet. Mange av dem stoler nok mer på de konservative islamistene i Taliban. De som for mange fremstod som afghanernes redningsmenn da de kom til makten i det borgerkrigsherjede landet i 1996. Offentlige henrettelser og grusomme straffemetoder til tross.

Akkurat nå er det kveld her i Washington, og det er natt i Afghanistan. I Kabul skyter seirende talibankrigere gledesbyger med kuler opp mot himmelen. I Det hvite hus sitter president Joe Biden og lurer på hvordan han skal snu historien om et militært nederlag til sin fordel.