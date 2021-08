Biden skal tale til folket om Afghanistan

De siste amerikanske soldatene forlot Afghanistan like før midnatt natt til tirsdag, 20 år etter at de først gikk inn i landet.

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

– I morgen ettermiddag vil jeg tale til det amerikanske folket om min avgjørelse om å ikke forlenge vår tilstedeværelse i Afghanistan utover 31. august, sier Biden i en uttalelse mandag.

Han roser de amerikanske styrkene for arbeidet under evakueringen.

Videre heter det at avgjørelsen om å trekke seg ut kom etter en enstemmig anbefaling fra hans nærmeste militære rådgivere.

De mente dette var den beste måten å beskytte livene til de amerikanske styrkene i landet og at dette på best vis legger til rette for at folk som ønsker å forlate Afghanistan i ukene og månedene som kommer, kan gjøre det, sier Biden i uttalelsen.

