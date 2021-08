Amerikansk general skrøt av den norske innsatsen i Kabul: – Det var avgjørende

Mandag kveld bekreftet general Kenneth McKenzie, kommandør ved USAs sentralkommando, at USA har trukket seg ut fra Afghanistan.

I det direktesendte pressetreffet benyttet han også muligheten til å skryte av Norges innsats ved feltsykehuset ved den internasjonale flyplassen i Kabul.

– Jeg vil trekke frem en nasjon, nemlig nordmennene, som holdt det gående ved sykehuset på flyplassen. Det var fullstendig avgjørende for behandlingen av vårt personell som ble skadd under Abby Gate-angrepet, sa generalen.

SKRYT: Forsvaret fikk skryt av general Kenneth McKenzie Foto: Handout

– Selv etter angrepet så var de villige til å forlenge sin tilstedeværelse ved sykehuset, fortsatte han.

Under Talibans kontroll

En talsmann for Taliban sier at gruppa har tatt kontroll over flyplassen.

Norge evakuerte i overkant av 1.000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag. Mandag landet soldatene som har drevet det norske feltsykehuset på flyplassen i Norge.

– Flere er igjen

McKenzie erkjente også at noen amerikanere som ønsket å evakueres, ikke klarte å komme seg til flyplassen i tide.

Utenriksminister Antony Blinken sa søndag at under 300 amerikanere var i Afghanistan ennå.

(TV 2/NTB)