Olje-vennlig Facebook-gruppe fikk 165.000 medlemmer på tre dager: – Det koker rundt meg nå

Kort tid etter at hundrevis brølte for klimaet, bestemte Helene Sørbu seg for at det var på tide at noen brølte for oljen.

Fredag samlet hundrevis av mennesker seg foran Stortinget for å brøle for klimaet.

– Jeg så dette, og bestemte meg for at det trengte en motvekt. Derfor opprettet jeg denne gruppen, sier Helene Sørbu fra Dokka i Innlandet, til TV 2.

Sørbu dannet Facebook-gruppen «Oljebrølet» rundt klokken 16 på fredag.

Klokken 08.00 tirsdag, knappe fire dager senere, har gruppen rundet 165.000 medlemmer.

OLJEBRØL: Helene Sørbu sier at responsen på Oljebrølet har vært overveldende. Foto: Privat

– Målet er å sette fokus på at vi fortsatt har behov for oljenæringen i all overskuelig fremtid. Oljenæringen har en trussel hengende over seg, det er flere som vil skru av kranen.

– Så dette blir et slags brøl mot politikerne som bestemmer, sier Sørbu.

Politisk uavhengig

Hun forteller at gruppen per nå er politisk uavhengig.

– Men ettersom den dreier seg om å fortsette med oljeutvinning, så sier det seg selv at vi «ikke snakker samme sak» som noen politiske partier.

Sørbu sier imidlertid at gruppen er åpen for alle, og hevder også at flere av gruppens medlemmer også er medlemmer av politiske partier som vil avslutte oljeletingen, som Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne.

Gruppen har også flere administratorer og moderatorer, med ulik politisk bakgrunn, som hjelper Sørbu med å styre ordskiftet i gruppen.

– De fikk disse rollene fordi de så at det var i ferd med å ta av i gruppen, og spurte om jeg trengte hjelp. Da svarte jeg: «Ja!»

Hun sier at hun ikke kjenner alle administratorene personlig, og at hun heller ikke har gjort noen vurdering av bakgrunnen til administratorene før hun ga dem ansvar for å styre gruppen.

– Det skremmer vettet av meg

Sørbu sier at flere av gruppens medlemmer har etterspurt at gruppen skal avholde markeringer og lignende, noe hun selv også sier er «aktuelt».

– Men alt dette skjer fortere enn jeg klarer å tenke, sier Sørbu.

I en direktesendt Facebook-video i gruppen mandag kveld sa Sørbu at hun og de andre administratorene nå trenger litt arbeidsro, mens de finner ut av hvilken retning gruppen skal følge videre.

Da TV 2 prater med Sørbu mandag kveld, har gruppen passert 146.000 medlemmer.

– Det koker rundt meg nå, dette skremmer vettet av meg. Hverdagen min er snudd på hodet, sier hun.