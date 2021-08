Politikkens Premier League

De TV-sendte partilederdebattene er Premier League i norsk politikk. Enkelte må gå rett i angrep for å score viktige poeng, men for de fleste dreier det seg først og fremst om å unngå selvmål.

Disse debattene har fortsatt et magisk skjær over seg i norsk valgkamp. Partilederne bruker mye energi på forberedelser. De vet at de neppe vinner et valg på en partilederdebatt, men snubler de, kan feilskjæret henge ved dem helt frem til valgdagen. Du kan lese hvor mye som står på spill i ansiktsuttrykkene deres før debatten.

TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud Foto: Espen Solli

Det er spesielt mye som står på spill for Jonas Gahr Støre.

Ydmykende seier?

Lagkapteinen til Arbeiderpartiet har vist svak form de siste årene. Det har vært sju veldig lange år i opposisjon med han som partisjef. Partiet forventer at han overtar både regjeringsmakt og nøkkelkortet til Statsministerens kontor.

Uansett hvilken måling du leser, ligger Ap an til å gjøre et dårligere valg enn krisevalget for fire år siden.

Hvis Kantars målinger for TV 2 den siste tiden skulle slå til, ser det rimelig mørkt ut. Da vil Støre lede Ap til det soleklart dårligste valget på hundre år. Med 22 prosent, vil han fortsatt bli statsminister, men det vil i så fall bli tidenes mest ydmykende valgseier. Han har to uker på å løfte partiet ytterligere. Det er viktig for ham å lykkes i kveld.

Støre henter noen velgere fra Høyre og lekker ikke like mye til Sp som tidligere, men på motsatt side renner baklengsmålene inn.

Det vil si, velgerne flykter over til MDG, Rødt og særlig til SV.

Sjefen

Støre har en krevende jobb med å gjøre styringsdyktighet og stabilitet til en godbit for velgerne og seerne. Det er egenskaper som flytvelgere mellom Ap og Høyre liker, men som ikke like lett å friste utålmodige raddiser med. Støre har ikke lyktes med å berolige venstre-orienterte velgere om at SV skal få en plass rundt bordet i hans regjering, hvis de vil.

Senterpartiet har sådd tvil om det, og mange venstreorienterte Ap-velgere kan ha tenkt at det derfor er viktigere å gi sin stemme til SV, slik at det blir vanskeligere å holde Audun Lysbakken på gangen.

Støre må derfor fremstå statsministeraktig i debattene fremover, som den naturlige sjefen på rødgrønn side. Han gjorde en god jobb med det under en tidvis ganske hektisk partilederdebatt i Arendal, men må toppe det i kveld. Han må fremstå med en ro, selvsikkerhet og autoritet vi ikke har sett så mye av de siste årene.

Men til tross for dårlige målinger, peker pilene riktig vei for Støre. Han er to uker unna målet sitt, og er i godt humør for tiden. Men erfaringsvis skal det ikke mye motgang til, før smilet forsvinner.

Det er enorme velgervandringer på venstresiden av den rødgrønne banehalvdelen. I tillegg til å forsyne seg godt av tidligere Ap-velgere, bytter Lysbakken, Moxnes og Bastholm masse velgere seg imellom.

Skjør situasjon

Den som sitter med flest velgere når den karusellen stopper klokken 21 på valgdagen, vil gjøre det svært godt, de andre kan snuble på oppløpssiden. Men det spørs om de tør, eller ønsker, å angripe hverandre. Regjeringen, eller Arbeiderpartiet, et et vel så attraktivt angrepsmål. I motsetning til tidligere valg skal Bastholm og Moxnes nå kun holde på velgere som allerede har tenkt å stemme på dem.

Det er en behagelig posisjon.

Men det er ikke bare i fotballen det kan være livsfarlig å legge seg bakpå for å sikre en skjør ledelse. Samtidig har alle tre faktisk muligheten til å gå inn i neste sesong med hvert sitt 11-erlag, hvis de spiller hverandre gode.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum entret valgkampen etter sommerpausen med flere måls ledelse på de andre. Han sendte alle kvinner og menn i angrep i helt ulike retninger og har tapt nesten hele ledelsen med to uker igjen til valgdagen. Vedum må reorientere partiet, men ikke minst seg selv, i de gjenværende ukene og ikke minst i partilederdebattene, finne tilbake til godfølelsen fra før sommeren.

Og det må ikke fremstå som at han endrer strategi; det å fremstå panisk er ingen vinneroppskrift. Han kommer til å forsøke å få fokuset over på Sps vinnersaker, distriktspolitikk, kamp mot sentralisering og lokal beredskap. Det er ikke lett å snu en kamp etter flere kjappe baklengs.

Ikke flere forsnakkelser

For Støres hovedmotstander på motsatt side, dreier det seg nå blant annet om å beholde optimismen og roen. Hvis Erna Solberg vakler i troen på at de skal klare den bragden det vil være å berge borgerlig seier på oppløpssiden, vil det virke ekstremt demotiverende for et valgkampmaskineri som allerede viser små tegn til resignasjon. Da må hun ikke komme med flere forsnakkelser, som å si «når» i stedet for «hvis» de rødgrønne tar makten.

Erna Solberg er «den barmhjertige samaritan» på borgerlig side. Høyre gir raust fra seg velgere, ikke bare til Ap og Sp, men til alle de andre borgerlige partiene. Hun må nå ta noen steg ned fra kongetribunen og kaste seg inn i kampen med sugende sklitacklinger for Høyres primærpoilitikk. Skulle de ende i opposisjon, er det viktig at de har en så stor og kraftfull stortingsgruppe som mulig. Det er den som i så fall skal danne fundamentet for et eventuelt comeback om fire år.

Utenfor det borgelige fengselet

Frp-leder Sylvi Listhaug, som til nå har til nå forholdt seg veldig rolig, står på midten og triller ball og har ikke skitnet til sokkene en gang. Hun overtok kapteinsbindet fra Siv Jensen for kort tid siden og har egentlig bare én jobb denne valgkampen: Gjøre et så hederlig valg som mulig, komme seg i opposisjon, for så å bygge partiet til gamle historiske høyder utenfor det borgerlige «fengselet» som hun har omtalt regjeringssamarbeidet med KrF og Venstre som.

Listhaug sniker seg nesten umerkelig oppover høyreflanken på banen og nærmer seg flere scoringer, godt backet opp av meningsmålingene. Så får vi se om hun setter sjansene som garantert vil komme, eller om hun sleivsparker de over mål.

For de to siste spillerne på høyresiden side, gjelder kun én ting: Det er å løfte partiet sitt over sperregrensen. Venstre-leder Guri Melby har fått litt fart i beina og har lyktes med å dra av noen motspillere som høyresidens miljøparti. Nå gjelder det å få banket inn de målene som sikrer fortsatt liv som et lag, i det minste som et 7-erlag, i neste sesong,.

Men det brenner mest under føttene på KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han er helt avhengig av å få inn flere fulltreffere med egen politikk for å vekke til live kjernepublikumet som ligger og dupper i sofaen foran tv-skjermen. Ropstad kommer ikke til å være noen lagspiller, han vil være ego og score målene selv. Mye står på spill for han i TV 2s Premier League-studio i kveld.

Ikke bare ligger han dårligst an på målingene av samtlige stortingspartier, Ropstad risikerer også å miste sin egen stortingsplass om de havner under sperregrensen. Skjer det, vil han ha scoret valgkampens aller største selvmål og må rusle slukøret opp på tribunen, sammen med nesten alle medspillere.

Å få rødt kort fra velgerne vil være brutalt. Da kan han like gjerne varsle at han legger de politiske fotballskoa på hylla allerede på valgnatten.