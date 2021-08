Dette mener Braut Haaland er det beste med livet som fotball-superstjerne

Er klar for å ta på seg arbeidshanskene for å hjelpe Norge mot VM.

Han er superspissen som er ettertraktet verden rundt.



Toppklubbene i hele Europa ønsker signaturen til Erling Braut Haaland. Det samme ønsker fansen, uansett hvor han går. Og på ferie i Mykonos dukker selvsagt paparazziene og de påfølgende overskriftene opp.



Erling Braut Haaland lever med andre ord ut guttedrømmen. Men er egentlig livet som superstjerne egentlig slik han hadde sett for seg?

– Så langt nyter jeg det. Det har vært drømmen min hele livet, helt siden jeg fant ut at far var fotballspiller. Det er det jeg vil leve av, og jeg vil bli bedre enn han var, sier Braut Haaland.

Men trolig trenger ingen å frykte at 21-åringen fra Jæren skal bli mett på det sportslige med det aller første.

For på spørsmål om hva som er det aller kuleste med hans nye liv, kommer det kjapt fra Braut Haaland:

– Det beste er jo å score mål i det 91. eller 92. minutt, slik som jeg gjorde mot Hoffenheim sist og feire som en «galen» jævel. Det er det beste, sier han.

– Hva er det verste?

– Ingenting er det verste. Det kan du i så fall tenke deg selv, sier han.

Selvkritisk til egne prestasjoner

Han orker ikke å utbrodere for mye om akkurat det. Han er i kampmodus, nå, Norges superstjerne og er langt mer interessert i å prate om det sportslige.

Og siden sist landslagssamling har han fått tid til å reflektere.

For der Braut Haaland har banket inn mål på bestilling i klubbfotballen, har det lugget litt mer på landslaget. Ett mål er fasiten på fem kamper under Ståle Solbakken og under sist landslagssamling la ikke Braut Haaland på at han var litt bekymret.

– Jeg har tenkt litt på det. Egentlig er det mest på samling jeg tenker mest på det, men jeg hadde en fin samtale med Ståle (Solbakken) da han var nede hos meg i Dortmund. Vi snakket om ting og tang, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

– Hva vil du si om det dere pratet om?

– Jeg føler ikke et behov for å si så mye om det jeg og Ståle snakker om, sier han.

Men for Erling Braut Haaland er det i alle fall enkelt å slå fast hva han føler mangler med flagget på brystet.

– Det enkleste er at jeg ikke scorer nok mål kontra det jeg gjør i Dortmund. Det er selvfølgelig annerledes, jeg må tilpasse meg litt, men samtidig prøver jeg å tilpasse meg minst mulig. For gjør jeg det samme som jeg gjør i Dortmund, så blir det bra dette, sier han.

– Hva trenger du av lagkameratene dine for at dette skal bli best mulig?

– Jeg må samarbeide fullt ut med de. Jeg krever mye fra de, og de må kreve mye fra meg. Vi må finne hverandre. Vi må rett og slett få gode relasjoner, sier 21-åringen.

Klar for å gjøre grovjobben

I forkant av landslagssamlingen, er det liten tvil om at Ståle Solbakken har jobbet mye med hvordan han skal få mest mulig ut av Norges superspiss.

I et TV 2-intervju søndag var Solbakken klar på at man neppe kan forvente det samme målsnittet fra Braut Haaland – rett og slett fordi arbeidsforholdene er helt andre på det norske landslaget.

Solbakken påpeker at Dortmund ofte vil være det dominerende mot laget mot 17 av 18 lag i tysk Bundesliga, og at Braut Haaland kanskje i større grad må ta på seg arbeidshanskene for Norge.

– Off, sier Braut Haaland og gliser.

– Jeg er klar for det. Jeg må være klar for det. Ingenting hadde vært bedre enn å lykkes med landslaget, så jeg håper jeg i løpet av mitt liv skal klare det, sier Braut Haaland.

I Dortmund har det av flere blitt antydet at Erling Braut Haaland har en særdeles fri rolle – gjerne fritatt fra en del defensivt arbeid.

– Irriterer det deg nå at folk nærmest antyder at du ikke gjør den jobben i Dortmund?

– Folk vil alltid ha meninger om ting og tang. Det gjelder å ikke tenke for mye på det. Jeg gjør det jeg kan som best. Det gjelder å få ut det, sier han.

Selv er Braut Haaland svært forsiktig med å uttale seg om hva som er de største forskjellene på å spille for Dortmund kontra det norske landslaget.

– Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om det, sier han.

– Hvorfor det?

– Jeg føler ikke noe behov for det. Nei, altså... Jeg gleder meg til å spille for Norge og jeg gleder meg til å spille for Dortmund, sier han.

– Møter et av verdens beste landslag

Første utfordring er Nederland på Ullevaal allerede onsdag. Det er en motstander Erling Braut Haaland har enorm respekt for.

– Det kommer til å bli en utrolig tøff kamp. Jeg mener Nederland er et av de bedre lagene i verden når de stiller toppet. Det er bare å se på spillerne, det er noen voldsomt gode spillere der som spiller for de beste klubbene i verden. Om vi skal ha en sjans, så må vi legge en perfekt plan, sier Erling Braut Haaland.

Han forventer et oppgjør der gjestene styrer mye av spillet.

– Vi har selvfølgelig muligheter, men som sagt: Vi må prestere opp mot vårt beste, sier Braut Haaland.

Norge-spissen gleder seg over at landslaget endelig er tilbake på norsk jord. 7000 tilskuere vil være til stede.

– Det er dritkjedelig at vi ikke får fylt opp Ullevaal, men det er i det minste bedre enn null, sier Haaland.

At det vil være nok til å fyre opp gutten fra Jæren til kamp onsdag, burde det ikke være noen tvil om.

– Vi har gode spillere vi også. Vi skal være klar til å gi Nederland en fair kamp, sier Erling Braut Haaland.