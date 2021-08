1821 dager siden forrige store Ullevaal-skalp: – Forventet at det ikke har vært så stor fremgang

Onsdag er det 1821 dager siden landslagets forrige store skalp på Ullevaal.

6. september 2015 klarte Norge å slå Kroatia 2-0 foran 26.751 tilskuere. Den gang var det Per-Mathias Høgmo som ledet landslaget. Lars Lagerbäck var nære en stor skalp da Norge spilte mot Spania på Ullevaal i 2019, men det ble med uavgjort for svensken.

Onsdag venter Nederland på Ullevaal. En kamp som fort kan vise seg å være tungen på vektskålen når man i november enten jubler for VM-plass, eller sitter skuffet igjen med nok et mesterskap uten norsk deltakelse.

– Denne kampen er veldig viktig om man skal ha sjans til å vinne gruppen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Men Norge har slått Nederland på Ullevaal før. I 1992 scoret Kjetil Rekdal og Gøran Sørloth målene, som var et viktig steg mot Norges første mesterskap på 56 år.

Igjen er trolig Nederland laget som må slås dersom Norge skal kvalifisere seg til sitt første VM på 24 år.

– Det kommer til å bli en utrolig tøff kamp. Jeg mener at Nederland er et av de bedre lagene i verden, men vi er nødt til å legge en plan, som vi utfører perfekt for å ha en sjanse, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

Onsdag kan du følge oppbyggingen til Norge-Nederland på tv2.no fra klokken 13.00. Kampen vises på TV 2 og Play fra 20.45!

Norges hemmelige våpen

En av de mest ukjente i teamet til Ståle Solbakken er Andrew Findlay. Den britiske analytikeren jobbet en periode for Manchester Uniteds førstelag og jobbet da under managere som David Moyes, José Mourinho, og sist, men ikke minst, Louis van Gaal.

70-åringen tok over Nederland da Frank de Boer fikk sparken etter et skuffende EM i sommer.

– Det vi på en måte kan grave litt i er at vi har en analytiker som har jobbet et par år sammen med Louis van Gaal i Manchester United. Han jobbet tett på ham. Om det gagner oss blir egentlig bare spekulasjoner, men det skader iallfall ikke, sa Ståle Solbakken under mandagens pressekonferanse.

Under mandagens treningsøkt hadde Findlay tatt plass på ene langsiden. Med videokamera og PC fulgte han med på detaljene, som man ellers ofte går glipp av.

– Jeg kjenner prinsippene hans (Louis van Gaal), jeg jobbet jo sammen med ham i to år. Han er en fantastisk trener. Jeg lærte mye fra ham. Nå har han vært fem år borte fra fotballen og observert. Han ser mye fotball og er åpen for å endre seg. Kanskje han har noen nye ideer nå, sier Findlay i et intervju med Aftenposten.

VIKTIG BRIKKE: Analytikeren Andrew Findlay kan få en viktig rolle for Norge når de onsdag skal forsøke å slå Nederland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Ståle Solbakken fikk spørsmål fra TV 2 om hvilke av hans egenskaper som blir viktigst før Nederland-kampen.

– Det er vel det om jeg har egenskapen til å gi dem tryggheten de trenger. Det at vi faktisk kan slå Nederland.

TV 2s ekspert ser lite forandring fra Lagerbäck-tiden

Lars Lagerbäck kom til Norge etter å ha sensasjonelt tatt Island til mesterskap, men i Norge klarte ikke svensken å gjenskape suksessen.

Totalt ble det 35 kamper som sjef for Norge. 18 seire, åtte uavgjort og ni tap.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen venter fortsatt på at Ståle Solbakken skal få satt sitt preg på landslaget.

– Under Lagerbäck var Norge gode mot de nasjonene som ikke var bedre enn dem, også slet de mot lagene som var bedre. Det samme har vi egentlig sett under Solbakken enn så lenge. Tapene mot Tyrkia og Hellas viser at vi fortsatt sliter mot nasjoner som vi må slå for å spille i mesterskap.

Ståle Solbakken ble annonsert som Norges nye sjef i desember 2020. Da hadde pandemien allerede herjet i mange måneder, og fortsatt er ikke hverdagen tilbake til det den en gang var.

I tillegg til dette havnet Solbakken midt oppi spørsmålet om boikott av Qatar-VM. Under mandagens pressekonferanse innrømmet landslagstreneren at de to faktorene har preget hans første åtte måneder som landslagssjef.

– Jeg har ikke vært så mye fotballtrener ennå. Jeg føler ikke at jeg har fått komme skikkelig i gang med jobben, det er jeg nødt til å være ærlig å si. Det har skjedd veldig mye, sier Solbakken.

Solbakken skulle gjerne vært Europa rundt for å følge spillerne og snakke med dem. Istedenfor har han blitt tvunget til å måtte se dem på PC-skjermen og snakke med dem over telefon.

– Han har ikke fått så mange døgn med spillerne, det har han ikke. Derfor tenker jeg det har vært som forventet at det ikke har vært så stor fremgang. Jeg tror nok både Solbakken, spillerne og alle oss andre hadde håpet på større fremgang og en større endring etter at han tok over. Vi er nødt til å smøre oss med tålmodighet. Jeg tror Ståle Solbakken kommer til å få til store ting med dette landslaget, mener Jesper Mathisen.

VIKTIG: Erling Braut Haaland har fortsatt ikke kommet skikkelig i gang foran mål på Solbakkens lag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Ingen av leddene har vært i nærheten av det man må kunne forvente

Jesper Mathisen er ikke i tvil. Selvfølgelig kan Norge slå Nederland. Selv om de oransjekledde går på banen med et stort favorittstempel.

– Norge har absolutt et bra nok lag til å vinne. Samtidig har de siste to-tre årene vist at det er klare mangler i laget. Det er ikke en komplett ellever med kvalitetsspillere, som de beste lagene i Europa har. Norge har nøkkelspillere i viktige posisjoner som leverer for klubblagene de spiller for, men på landslaget har de skuffet. Vi har gode nok spillere til å komme til et sluttspill, men vi er avhengig av at Solbakken får sving på laget og får spillerne til å prestere på sitt beste, sier Mathisen.

På motsatt banehalvdel vil verdensklassespillere som Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong og Giorginio Wijnaldum stå på onsdag.

– Nederland er favoritter, men på Ullevaal er det absolutt mulig. Nederland har tidligere vist at de kan gå på smeller. Dersom Norge taper denne kampen blir nok EM i 2024 hovedfokus fremover, men det er viktig at landslaget utvikler seg i riktig retning. En uavgjort eller seier vil være nok til at Norge kan kjempe inn hele veien, sier Mathisen.

– Hva har skurret mest hittil for Solbakkens lag?

– Det er mye som har skurret. Både defensivt og offensivt. Martin Ødegaard har ikke fungert, mens Haaland ikke har fått ut sitt aller beste. De har sluppet inn for enkle mål og midtbanen har blitt spilt igjennom. Egentlig har ingen av leddene vært i nærheten av det man må kunne forvente.